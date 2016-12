Eduardo Amadeo: “La Universidad Pública no es un factor de promoción social como fue en otros tiempos”

En la 99.9, el diputado Eduardo Amadeo se refirió a su pedido de datos sobre los extranjeros que concurren a las universidades públicas argentinas y no confía en poder obtenerlos: “es un aprendizaje, hay ciertos sectores sociales y políticos que no quieren discutir lo que no les gusta”, agregó.

El pedido del diputado de Cambiemos, Eduardo Amadeo de pedir, entre otros puntos, la cantidad de extranjeros que están estudiando en las universidades argentinas, generó una controversia muy grande sobre todo con los rectores de los establecimientos.

En la 99.9, el propio legislador se refirió al tema y señaló que “lo pedí a todas las universidades públicas, no sólo a la UBA. Varios rectores en redes sociales indicaron que no iban a dar esos datos, lo cuál proveniendo de Universidades es casi un escándalo porque deben ser transparentes y usan el dinero del pueblo”.

De todas maneras, por las repercusiones que tuvo su solicitud, no se ilusiona con obtener esos datos. “No creo que me den esa información y eso significa que no quieren discutir ese tema. Es un aprendizaje, hay ciertos sectores sociales y políticos que no quieren discutir lo que no les gusta”, afirmó.

El objetivo que persigue Amadeo, tiene que ver con un debate social acerca de la accesibilidad de las universidades argentinas porque según su perspectiva, los pobres ya no tienen posibilidades de estudiar allí: “en las Universidades argentinas menos del 10% de los graduados son pobres. No alcanza con que sea gratuita porque para hacer 5 años de carrera universitaria debe tener un ingreso porque sino no puede vivir mientras estudia. No hay becas completas para pobres y se seguirán graduando de clase media para arriba. La Universidad Pública no es un factor de promoción social como fue en otros tiempos”, comparó.

Sabe también que durante el gobierno kirchnerista, las universidades fueron un punto importante de negociados y hurgar en estas instituciones puede traerle problemas a más de uno: “los datos de lo que ha pasado con el ministerio de De Vido durante la época kirchnerista ha sido para llevar a la justicia. Se ha hecho un negocio con las Universidades durante mucho tiempo”.

PRESUPUESTO DEL CONICET

Amadeo se refirió también a los recortes en el presupuesto del CONICET que han sido centro de polémica en las últimas semanas. “Hay un porcentaje masivo de los investigadores que pertenecen al área de ciencias sociales y hay un porcentaje menor que pertenece al área de las denominadas ciencias duras. Debemos mirar eso con detalle porque no hay recursos para todos y uno debería concentrarse en aquellas áreas que tienen mayor impacto social a través de la tecnología y demás”, indicó aportando otra perspectiva del tema.

A lo que apuntó el diputado es que se elegirá mejor el destino de los fondos para las investigaciones: “el año pasado se graduaron sólo 5 ingenieros hidráulicos por ejemplo, en un país que tiene serios problemas hidráulicos. Vamos a seleccionar en que trabajarán los investigadores del CONICET que tengan que ver con necesidades estratégicas que tenga el país”.