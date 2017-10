Eduardo Amadeo: “Podemos demostrar que se puede meter presos a estos tipos”

El diputado nacional Eduardo Amadeo habló en la 99.9 sobre los procesamientos que están avanzando en la justicia, como el de la Procuradora Alejandra Gils Carbó y adelantó que “estamos en un buen tiempo, la justicia no pudo aguantar la presión social y política”. Además, indicó que será probable una presentación de Macri para la reelección: “son procesos largos que necesitan continuidad”.

Los casos de corrupción siguen teniendo procesamientos y el caso de la Procuradora Alejandra Gils Carbó se transforma en otro de los emblemáticos del gobierno de Cristina Fernández. El Diputado Nacional Eduardo Amadeo habló al respecto en la 99.9 y destacó la voluntad de la gente de ver que estos casos lleguen a un final: “en los timbreos, el 90% de las personas con las que hablamos nos termina preguntando si van a ir presos o no y quieren que devuelvan el dinero robado. Cuando aparece un curro nuevo, la gente reacciona y eso es bueno”, advirtió.

Respecto de la reacción de la justicia durante el gobierno de Macri, agregó que “el kirchnerismo se la pasó mucho tiempo acusando para no ser acusado. Era un modelo de robo generalizado del estado y la justicia no puede aguantar esa presión social y política. Estamos en un buen tiempo porque se puede demostrar que era posible meter presos a estos tipos”.

En el caso de la Procuradora, indicó que más allá del procesamiento por un supuesto direccionamiento de la compra de un edificio, hay otras acciones que son muy graves: “lo de Gils Carbó es muy importante porque será investigada por los fiscales a los que ella manda. Espero que terminemos con este otro ícono del kirchnerismo que ha hecho todo lo posible en los últimos años para que los fiscales no investigaran la corrupción”, indicó.

Pensando en las elecciones que se vienen, Amadeo remarcó que tiene confianza en el resultado que tendrá Cambiemos: “la fuerza está haciendo méritos suficientes para recibir el voto. Venimos de un año duro y viene un voto de confianza diciéndole a los demás que la historia del pasado se terminó”. También habló sobre una posible futura presentación de Macri para la re-elección: “estos procesos son largos y se requiere continuidad en las políticas. La gente lo definirá con su voto el próximo fin de semana y con las siguientes elecciones”.

Toda la acción de la justicia sobre el sindicalismo, también está expuesto por algunos sectores como una persecución, pero el diputado señaló que “no está hecho para procesar al sindicalismo, sino para sacar a los malos sindicalistas que le hacen mal a la sociedad. No se puede tolerar que bajo la excusa de la justicia social existan los “Pata” Medina. El problema con Pablo Moyano es que utilizó el poder sindical para frenar la actividad productiva”, advirtió sobre futuras acciones.