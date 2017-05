Eduardo Gallo: “Pedimos la suspensión de peajes en todas las rutas de Santa Fe”

El Dr. Eduardo Gallo, habitual colaborador del espacio de Elisa Carrió, habló en la 99.9 sobre el pedido que hicieron ante la justicia para que se suspenda la licitación de la Autopista Rosario-Santa Fe debido a múltiples irregularidades. Sospechan que esta situación se repite en otros contratos: “la justicia debe definir como continuar”, aseguró.

Las historias acerca del funcionamiento de los peajes en todo el país no deja de sorprender. Sin embargo, el caso de la autopista Rosario-Santa Fe es emblemático porque desde el espacio de Elisa Carrió decidieron presentar un recurso para que se clarifique la concesión que contaría con distintas irregularidades.

El abogado Eduardo Gallo que colabora en ese espacio, se refirió al tema en la 99.9: “se lanzó un concurso sin hacer estudios que son importantes para entregarle el peaje a una empresa. Hemos presentado un amparo que era la forma más rápida para echar luz sobre estas ausencias. La suspensión del proceso licitatorio es porque no se hizo un estudio de rentabilidad social, es decir que a mayor incremento de tránsito, los costos del peaje deberían bajar al menos eso dice la ley. Son meras cajas recaudatorias que no se condicen con el estado de las rutas”.

Tampoco se sabrá en qué forma está la ruta porque no se hizo un estudio necesario para establecer las bases del estado en la que se encuentran: “no se agregó el índice de estado actual del pavimento. Quien tome la concesión no sabe como recibe la ruta y luego el estado no podrá exigir nada. Esto es central y determinante en el monto de la tarifa final”.

Como si fueran pocas las faltas que se cometieron, Gallo también señaló que la propia empresa que gane la licitación será la encargada de controlarse: “el pliego deja librado a la empresa adjudicataria la contratación del control todo el sistema contable y no ayuda a la transparencia del proceso porque la empresa se estaría auto controlando. Pedimos la suspensión de peajes en todas las rutas de la provincia hasta que la justicia defina como sigue la situación”, señaló.

Más allá de este pedido concreto, lo que también se apunta es a la conciencia ciudadana por la cantidad de siniestros que hay en esa autopista y en todo el país: “como ciudadanos no tomamos conciencia de que los accidentes suceden en muchos casos por negligencia propia. Queremos que la justicia lo tome como una propuesta positiva; a partir de esta presentación, la provincia tiene que traer a la justicia al debate social que tenemos en estos temas. Todos somos responsables de como vivimos y la sociedad que tenemos”, finalizó.