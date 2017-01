Eduardo Leitao: “Acá tenemos que poner de todos lados para que esto mejore”

El director del ENOSUR opinó sobre el problema de los basurales en esquinas de la ciudad y de la arraigada cultura de los marplatenses de disponer de los residuos de maneras inadecuadas. Aseguró que son muchas las cosas que hay que cambiar para garantizar una ciudad limpia.

El titular del ENOSUR habló sobre la situación de falta de limpieza en la ciudad de Mar del Plata. Aseguró que “una de las patas que hacen a la cuestión es el generador, que somos nosotros, tenemos que saber el horario de sacar los residuos domiciliarios“. En este sentido, explicó que los camiones de basura empiezan a pasar a partir de las 19, momento ideal para sacar los residuos domiciliaros. “La gente muchas veces lo que pasa es que saca fuera de horario los residuos, después de que pasa el camión y eso queda ahí toda la noche provocando como es lógico la rotura de todas las bolsa por algún perro o a veces por la gente que hace recuperación o reciclado en la calle”.

Por otro lado, también aceptó que en algunas ocasiones, el camión pasa pero no levanta la basura. “Nosotros con los supervisores tratamos de tener charlas constantemente con la gente que esta a cargo de la gestión de residuos porque tienen que hacer la labor correspondiente, que a vece son se hace“, expresó. Finalmente, también habló del problema de los micro basurales (“ya casi son macro basurales“); que se forman en distintos puntos de la ciudad, a raíz de la gente que se acerca, incluso en vehículos a dejar basura. “Acá tenemos que poner de todos lados para que esto mejore“, aseguró.

También explicó cómo se da la limpieza de las playas populares. “A partir de las 4 de la mañana se hace la limpieza,y a partir de las 14 o 15 se hace la reposición del as bolsa. Los cestos están dispuestos en las zonas correspondientes, cinco por hectárea. Pero bueno, muchas veces la gente en vez de tirarla adentro del cesto o caminar para tirar los residuos lo dejan en la playa. Entonces a partir del embolsado que se hace a las 15 hs., eso queda todo en la playa diseminado“.

Finalmente, Leitao acusó a los comerciantes del micro y macro centro por no tener un comportamiento correcto en lo que a disposición de la basura respecta. “Nos esta sucediendo en algunos lugares del centro que para no pagar un servicio diferencial sacan la basura a cualquier hora, y no las dejan en el lugar en el que se generan. Incluso podrían contratar un servicio particular entre varios comercios por cuadra. Pero con la cantidad de comercios que hay en Mar del Plata controlar eso es muy difícil.”