Eduardo Leitao: “Haremos arreglos en escuelas municipales y provinciales”

El titular del ENOSUR Eduardo Leitao habló en la 99.9 sobre las tareas que comenzarán a realizar buscando mejorar la infraestructura edilicia de las escuelas aunque advirtió que no lo harán sólo en los establecimientos municipales. También se refirió a la basura en las playas y apeló a la colaboración de los marplatenses y turistas.

Los arreglos en las escuelas de las ciudad, siempre son un tema importante sobre todo cuando se acerca el inicio del ciclo lectivo. Por eso, las autoridades de educación a nivel local se reunieron con los responsables del ENOSUR y trazaron un plan de trabajo.

Eduardo Leitao, responsable de esta última área, señaló en la 99.9 que los arreglos serán “en los establecimientos municipales, pero también en algunos aspectos les daremos mantenimiento a los edificios provinciales”. Luego abundó: “hablamos de arreglo de techo, mantención de la red de gas en algunos casos, pintura, reparaciones de albañilería, limpieza, corte de pasto, desrratización y demás. En alguna oportunidad, si supera nuestra capacidad operativa se hará una contratación por concurso o compra directa”.

Es muy importante considerar el tiempo que lleva realizar cada una de estas tareas porque se debe trabajar en momentos donde no haya demasiada gente dentro de las escuelas: “es una tarea que dedica mucho tiempo, hay que hacer recorridas por todos los establecimientos y no se puede hacer nada cuando están los chicos dentro de las escuelas. Las nuevas normativas indican que se deben hacer los trabajos fuera del horario de clases porque los niños tienen que ser acompañados a los baños o no podía haber empleados que no tengan que ver con el colegio en lo posible, principalmente por cuestiones de seguridad”, explicó Leitao.

El funcionario también se refirió a la recolección de basura en playas, un tema que este verano tomó una exposición pública muy fuerte: “a partir de las 10 de la mañana es donde empieza a haber nuevamente basura. A las 7 ya pasaron las maquinarias por las playas populares. Hay que aclarar que todo el sector de carpa, sombrilla y lo que está libre dentro del balneario, es responsabilidad de la empresa concesionaria”, diferenció.

Por otro lado, apeló a la responsabilidad de los marplatenses y turistas: “pedimos también un poco de ayuda a la gente. Entre cesto y cesto hay 40 o 50 metros, les pedimos que la tengan en una bolsita y cuando se van de la playa depositarla allí”.