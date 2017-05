Eduardo Leitao: “La falta de respeto en la sociedad, es total”

El titular del ENOSUR, Eduardo Leitao, habló en la 99.9 sobre los problemas que afrontan en lo cotidiano a la hora de limpiar los basurales en distintos sectores de la ciudad: “hay una irresponsabilidad manifiesta que no comprendo”, aseguró.

La limpieza de un basural en la zona de Irala y Triunvirato en pleno puerto de la ciudad, ha llevado a un debate de como los propios marplatenses se comportan en sus calles para cuidar el bien público. El titular del ENOSUR, Eduardo Leitao se refirió en la 99.9 a la constante falta de respeto que se vive en las calles cuando tratan de limpiar esos sectores.

“En Irala y Triunvirato hay un basural vergonzoso, parecía una venta de electrodomésticos. Había 20 o 25 carcasas de heladeras, cocinas y demás. Había gente juntando con carritos los restos”, relató. En ese momento, mientras esperaba al personal para comenzar con el trabajo, llegaron personas para seguir tirando elementos: “vinieron dos personas de la zona y tiraron todo en ese basural porque decían que no sabían donde tirarlo. Hay una irresponsabilidad manifiesta que no comprendo. Si me están informando que no lo puedo tirar, lo mínimo que debiera hacer es volver a cargarlo en la camioneta, pero no….lo dejaron ahí tirado”.

Se trata sólo de una muestra de lo que viven cotidianamente y ante distintas actividades que realiza el ente: “la falta de respeto es total. He hablado con personas que están tirando cosas en lugares indebidos. Cuando les estaba diciendo que no lo tiraran, subieron las bolsas de mala manera, cuando me estoy yendo me dijo que me corra porque tenía la camioneta encendida y yo no lo pagaba el gasoil. Eso pasa todos los días”, indicó Leitao.

La violencia es otro factor presente en la sociedad y que se refleja también en estos casos: “hemos tenido que ir con apoyo policial a limpiar los micro basurales porque a la gente de la municipalidad le rompen los vidrios de las camionetas y los agreden. Me han llegado a decir que pagaban todos los impuestos, como si eso los habilitara a hacer cualquier cosa”.

Mientras continúan con la tarea de limpiar los micro basurales que ya pueden ser denominados en muchos casos como macro basurales, también están atentos a las carencias con las que cuentan y que dificulta la tarea cotidiana: “necesitamos mucha maquinaria, hemos hecho recién una compra de neumáticos para maquinaria pesada que hace el trabajo más duro. Hacía más de 3 años que no se hacía una licitación de neumáticos. Presupuestariamente tenemos que manejarnos dentro de nuestras posibilidades. El recurso humano es el que aporta todo lo restante”, aclaró.

También tienen que lidiar con otras faltas de respeto de la sociedad y por eso piden colaboración: “la gente nos roba flores, desborda los contenedores y sigue tirando basura, es una tarea difícil, pero espero que mejoremos. Necesitamos la ayuda del vecino”, finalizó.