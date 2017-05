Eduardo Navascues: “Tardaron 28 años, pero por primera vez condecoraron a un soldado que fue víctima de un ataque guerrillero”

Eduardo Navascues, soldado conscripto que fue víctima directa del copamiento del cuartel de La Tablada en 1989 fue condecorado por el gobierno nacional y remarcó la intención ya que, según contó en la 99.9, “el gobierno anterior me la hizo pasar muy mal”.

La historia de Eduardo Navascues ha recorrido desde 1989 diferentes instancias. En aquél momento fue tomado como escudo humano durante el copamiento del cuartel de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP) y encontró una devolución positiva recién 28 años después.

Después de recibir una condecoración por parte del gobierno y los militares, se mostró emocionado a través de la 99.9: “es la primera vez que condecoran a un soldado por ser víctima de un ataque guerrillero. Tardaron 28 años porque los militares no querían moverse y los políticos nos decían que era un tema difícil”.

La diferencia ha sido grande porque no venía de años muy agradable donde incluso estuvo envuelto en una denuncia que le hizo pasar momentos muy complejos. “El gobierno anterior me la hizo pasar muy mal. En 2009 me denunciaron ante Amnistía Internacional y me acusaban de haber participado de la muerte de una mujer. No le interesó a nadie que salí un día 23 de enero a la noche, herido porque me estaban tirando y me acusaban de algo que pasó el 24. Después me dijeron que se equivocaron”, recordó.

En ese camino, encontró un aspecto positivo al menos: la posibilidad de trabajar. “Hubo una persona que me acompañó y se dio cuenta que habían metido la pata. Me hicieron un montón de justas médicas y me ofrecieron trabajo como personal civil en el GADA 601 donde me tratan todos muy bien”.

En realidad, la condecoración le correspondía desde hace tiempo, pero nadie hizo cumplir la ley: “después de 28 años nos enteramos que hay una ley de 1998 que decía que nos debían condecorar por haber estado ahí. Esta vez el Ministerio de Defensa mandó un diploma condecorandome por lo que me pasó, se hizo un acto que me acarició el corazón y lo necesitaba”, comentó emocionado.