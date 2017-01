El banco suizo informó que Arribas recibió un solo giro

Una ejecutiva del Credit Suisse indicó en un mail que en la cuenta del jefe de la AFI se acreditó un pago de US$ 70.475, y que los otros cuatro no ingresaron

En un mail enviado al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y que sus abogados hicieron llegar a LA NACION, una ejecutiva de cuentas del banco Credit Suisse con sede Suiza señala que ingresó a su cuenta sólo una de las cinco transferencias remitidas por Leonardo Meirelles, el cambista brasileño condenado a prisión por el juez federal Sergio Moro por haber pagado coimas para la constructora Odebrecht y otras empresas brasileñas involucradas en el Lava Jato.

Los documentos sobre las cinco transferencias, que LA NACION publicó esta semana, forman parte del expediente judicial, suman poco más de 600.000 dólares, y en todos figuran la orden de transferencia, el nombre y la cuenta que Arribas declaró en su declaración jurada.

En el mail datado en Lugano, Suiza, se indica que únicamente se acreditó la transferencia por 70.475 dólares, para luego señalar que “no recibimos y no fueron acreditados” los otros cuatro envíos, por casi 530.000 dólares.

En un comunicado, Arribas esta semana ya había señalado que sólo había recibido esa suma, y que estaba relacionada con la compra venta de un inmueble. No hubo hasta el momento explicación oficial respecto de por qué desde la cuenta de Meirelles se ordenaron los cinco giros, ni qué pasó con los montos enviados por Meirelles pero no acreditados en la cuenta de Arribas.

Los giros están documentados en los registros bancarios a los que accedió LA NACION como parte del proyecto investigativo regional liderado por el equipo peruano de IDL reporteros. Esos documentos, que Meirelles aportó a la Justicia junto con miles de transferencias más tras acogerse al régimen de “delación premiada”, reflejan que el “doleiro” emitió el primer giro dirigido a la cuenta de Arribas en Suiza el lunes 23 de septiembre de 2013, un minuto y 13 segundos antes de que dieran las 23. Así aparece en la constancia del sistema “Straight2Bank” del banco Standard Chartered.

¿Qué es el “Straight2Bank”? El sistema de gestión de transferencias que ese banco ofrece a sus clientes para que administren los giros que deseen a través de Internet, según surge del manual de instrucciones de ese sistema cuya copia revisó este diario.

Ya dentro del Straight2Bank, a continuación Meirelles registró múltiples datos que se repetirían en todas las transferencias restantes, todas identificadas como “telegraphic transfer”. Así, en los cinco giros quedó asentado que el dinero saldría de su cuenta en la sucursal Hong Kong del banco, cuyo código completo es SCBLHKHHXXX-31300256529.

Esa cuenta se encontraba abierta a nombre de RFY Import & Export Limited, una empresa “de fachada”, como ya la catalogó la justicia brasileña, dedicada a realizar “operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas”, pero también para el lavado de activos y el pago de coimas para Odebrecht y otras empresas brasileñas.

Las transferencias

Los datos del destino de los fondos también se repitieron en las cinco transferencias. En todas ellas se identificó a “Gustavo Héctor Arribas” como el “tenedor/beneficiario”, a una cuenta en Zurich del Credit Suisse, identificado como CRESCHZZ80A, y a la cuenta bancaria número ch8304835037364552000.

Las cinco transferencias también comparten otros puntos. Todas pasaron por el The Bank of New York Mellon como banco intermediario, identificado a su vez con el código IRVTUS3NXXX. Y quedó asentado que los cargos o comisiones debían cobrarse al destinatario.

A partir de allí comienzan los datos específicos de cada una de las transferencias.

La primera se ordenó a las 22:58:47 del lunes 23 de septiembre de 2013. Fue por un total de US$ 154.666 y quedó asentada en dos registros. En el de “Customer Reference”, con el PIGHK19018A01572 y con el de “Payment Reference”, con el Q0001585. ¿Su fecha de debitación? Dos días después: el miércoles 25.

Apenas cuatro minutos después, se registró la segunda transferencia. Fue a las 23:02:55 del mismo lunes 23 de septiembre. Fue por US$ 120.352 y quedó anotada en el “Customer Reference”, con el PIGHK19018A01573 y en el de “Payment Reference”, con el Q0001586. ¿Fecha de debitación? El viernes 27 de septiembre.

La tercera transferencia se dispuso menos de dos minutos después, a las 23:04:33 del lunes 23. Fue por un total de US$ 90.000 y quedó asentada en el “Customer Reference”, con el código PIGHK19018A01574 y con el de “Payment Reference”, con el Q0001587. ¿Su fecha de debitación? También el viernes 27.

El cuarto giro fue cuatro minutos después. Fue a las 23:07:37, siempre del lunes 23 de septiembre de 2013. Fue por monto más elevado de todos, US$ 159.000, quedó anotado en el “Customer Reference”, como PIGHK19018A01576 y en el de “Payment Reference”, como Q0001589. ¿Fecha de debitación? Al igual que la segunda y tercera transferencias, el viernes 27.

Último giro

La quinta y última transferencia fue, por el contrario, por el monto más bajo -sólo US$ 70.500- y fue, también, la que reconocieron Arribas y la ejecutiva de cuentas del Credit Suisse. A diferencia de las cuatro anteriores, se ordenó el jueves 26 de septiembre de 2013 -es decir, tres días después que las otras-. Se ordenó a las 12:56:23 y quedó anotada en el ítem “Customer Reference”, como PIGHK19018A01580 y en el rubro “Payment Reference”, como Q0001593. ¿Su fecha de debitación? El mismo jueves 26.

Esta última transferencia registra dos diferencias más con respecto a las cuatro restantes. La primera, que mientras el “status” de las otras cuatro aparece como “complete” -es decir, que la orden el pago se creó- en los registros bancarios que obtuvo LA NACION, la quinta aparece como “processed” -el pago ya se procesó y se envió hacia el beneficiario-. La otra diferencia es que es la única en la que se consigna un número, el 1, en el ítem “Sub Batch Reference”. En las otras cuatro, el espacio aparece vacío.