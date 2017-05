El caos aéreo le costará 100 millones de euros a British Airways

Unos 175.000 pasajeros se han visto afectados por las cancelaciones de sus vuelos.

El fallo en los sistemas técnicos de British Airways (BA) que el pasado fin de semana provocó cientos de cancelaciones y retrasos podría suponer para la compañía aérea un coste de hasta 100 millones de euros por estos incidentes, según cálculos de Citigroup. British Airways, que representa 60% de tráfico de pasajeros de IAG, sufrió un fallo en el sistema el pasado sábado 27 de mayo provocando la cancelación de casi todos los vuelos por un periodo de 24 horas más la interrupción de muchos vuelos en los dos o tres siguientes.

Por todo ello Citigroup estima que el coste estimado por la compañía entre pérdidas e indemnizaciones a los consumidores será de unos 100 millones de euros teniendo en cuenta que unos 175.000 pasajeros han sido afectados por las cancelaciones de estos días. Este coste de 100 millones estimados se calcula con una pérdida de 40 millones de euros de ingresos en un día más otros 60 millones de compensación para los clientes basados en la legislación de la Unión Europea.

Los pasajeros que sufran un retraso de más de tres horas debido a problemas de la aerolínea deben ser compensados con 250 euros en los vuelos de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros hasta 3.000 kilómetros y hasta 600 euros para los vuelos de largo recorrido que se hayan retrasado más de cuatro horas. A este se le suma el alojamiento y la manutención de los pasajeros afectados, según la normativa.

El informe de Citigroup estima que no habrá daños significativos en las perspectivas de ganancias de la compañía. “Varias compañías aéreas de Europa y Estados Unios han tenido errores similares durante el último año y no han visto afectadas sus perspectivas de ingresos y ganancias a largo plazo”, explica el banco estadounidense. Citigroup considera que la industria debe preparase para situaciones como ésta incluyendo mejores sistemas informáticos de back-up para solucionar pronto los incidentes. “Los fallos del servicio al cliente en estos casos son inevitables, debido al impacto negativo en todos los clientes al mismo tiempo”, concluye el análisis.

Continúan las pérdidas International Airlines Group (IAG) lideró ayer las pérdidas en Bolsa siguiendo la tendencia bajista del pasado viernes y se dejó un 1,4% en su cotización. A las once de la mañana rebotaba un 0,75% hasta los 6,872 euros. La caída del fallo del sistema informático de BA el pasado sábado fue acogida negativamente por los mercados, a lo que se unió el anuncio realizado por Iberia y BA de aplicar un suplemento de 9,5 euros y 8 libras respectivamente a cada componente de tarifa en reservas realizadas en GDS u otros sistemas de intermediación, salvo que usen conexión NDC. Los analistas consultados consideran que estas caídas podrían repercutir negativamente en la cuenta de resultados de IAG para el próximo trimestre, y destacan la importancia que ha tenido el hecho de que este lunes fuera festivo en Reino Unido.