El caso de Cristian Aldana: tres mujeres dejan un crudo testimonio en video

Bajo el lema “Ya no nos callamos más”, Ariell, Charlie y Felicitas decidieron contar cómo fueron sometidas sexual y emocionalmente por el cantante de El Otro Yo

Ariell, Charlie y Felicitas son tres de las 10 mujeres que denunciaron al músico Cristian Aldana por abuso sexual, corrupción de menores y transmisión de enfermedades. Y, mientras al líder de El Otro Yo se le dictó la prisión preventiva desde el pasado 23 de diciembre, ellas decidieron dar su testimonio para evitar que salga en libertad.

Bajo el lema “Ya no nos callamos más”, las mujeres contaron a cámara de qué modo fueron sometidas sexual y emocionalmente por Aldana cuando aún eran menos de edad. El video fue publicado por el canal de YouTube de La Matria, un medio colaborativo que aboga por la igualdad de género.

“He llegado a estar hecha una bolita en la punta de la cama mientras recibía sus patadas”, dice una de las jóvenes. “Lo denuncié por primera vez en 2010, en tres ocasiones. (…) Lo denuncio por contagio de enfermedad sexual. Me contagió una hepatitis B a mis casi 15 años”.

“Fue una situación de humillación total. Me sentí una basura, me sentí un trapo de piso. Me sentí nada. Me sentí que me merecía eso”, asegura otra de las denunciantes.