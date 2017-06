El Estado Islámico reivindica los atentados en Irán que han dejado al menos 12 muertos

Se han registrado dos ataques, contra el Parlamento de Irán y el mausoleo de Jomeini. Es el primer atentado del IS en suelo iraní.

Un atentado contra el mausoleo del imán Jomeini, y otro contra la sede del Parlamento en la capital iraní, han dejado al menos 12 muertos y un número indeterminado de heridos,según la agencia Tasnim. Habría al menos ocho atacantes en dos actos aparentemente coordinados. Según se desprende de las informaciones, los autores, no identificados, llevaban armas ligeras, explosivos, y pastillas de cianuro para no ser capturados vivos.

El ministerio de Inteligencia iraní confirma que se trata de actos terroristas. El diario iraní Shargh, citando fuentes del Ministerio de Sanidad, informa de que 39 heridos han sido admitidos en cinco hospitales de la ciudad. El Estado Islámico ha reivindicado a través de su agencia de noticias afín Al Amaq los atentados. Según la nota publicada por el IS, sus combatientes han atacado el santuario de Jomeini y el Parlamento. Se trataría del primer ataque del IS en suelo iraní. Al Amaq ha difundido un vídeo de uno de los atacantes del IS dentro del Parlamento iraní.

El 26 de marzo pasado, la agencia Amaq publicó un vídeo en el que al menos tres militantes del Estado Islámico, hablando en persa, amenazaban con llevar el terrorismo a suelo iraní. La organización extremista suní, que usa el término histórico “safávida” para referirse a Irán, justifica sus amenazas alegando que la República Islámica está adscrita al islam chiíta y apoya al gobierno sirio de Bashar Asad.Dos individuos asaltaron el templo dedicado al fundador de la República Islámica, a las afueras de Teherán. Uno de ellos era una mujer que se ha inmolado con explosivos.

El gobernador ha añadido que el otro atacante ha sido abatido por las fuerzas de seguridad. La agencia ISNA asegura que un guarda de seguridad y un jardinero han muerto y cuatro personas más han resultado heridas. La agencia ILNA indica además que otro atacante suicida se ha detonado en el mausoleo de Jomeini, sin causar bajas. Press TV informa de que tres sospechosos han sido arrestados tras este ataque al mauseoleo del imán Jomeiní. Están siendo interrogados.

Los atacantes del Parlamento entraron con velos femeninos Al menos 10 personas han muerto en el ataque Parlamento, que ha finalizado tras aproximadamente tres horas. Cuatro atacantes, que presuntamente habían entrado en la sede cubiertos con velos femeninos han sido abatidos por la Guardia Revolucionaria. Se ha desmentido que uno de ellos se hubiera inmolado con explosivos. Las fuerzas antiterroristas han cerrado las calles aledañas al Majlis (el parlamento iraní) , cerca del bazar teheraní, donde se estaba celebrando una sesión ordinaria cuando ha tenido lugar el asalto. El gobierno y los diputados iraníes han intentado ofrecer una imagen de normalidad. Algunas de sus señorías han publicado fotografías del pleno parlamentario, en marcha en el momento del asalto. El Consejo de Seguridad de Teherán se ha reunido para analizar la situación. Mientras tanto, las autoridades municipales han solicitado a la ciudadanía no usar el metro.

El cuatro de julio de 2016, el Ministerio de Inteligencia iraní publicó imágenes de la detención en Teherán de miembros del Estado Islámico. Aseguró que los detenidos planeaban atentar. El diez de febrero pasado, el Fiscal general iraní Mohamed Yafar Montazerí anunció el arresto de un número indeterminado de presuntos miembros del Estado Islámico a las afueras de la capital. Explicó que la intención de los atacantes era golpear durante la celebración del 38º de la Revolución, el 11 de febrero.

En los años 80, una organización armada de orientación maoísta, denominada los Muyaidín del Pueblo (MKO), se atribuyó la mayoría de ataques similares de este miércoles. En enero 2001, miembros del MKO mataron varias personas lanzando proyectiles contra edificios oficiales teheraníes. Irán ha culpado a Israel del asesinato de cuatro científicos nucleares entre 2010 y 2012.Este doble atentado ocurre en plena escalada de tensión regional. Este lunes, Arabia Saudí y una serie de países y poderes aliados impusieron un bloqueo diplomático y comercial a Qatar. Lo acusan de “apoyar al terrorismo” y de acercarse a la órbita de Irán, máximo competidor de los saudíes. EEUU, que también ha acusado de Irán de “patrocinar a terroristas” en la región, se ha puesto del lado saudí. Teherán, por su parte, ha culpado al presidente Donald Trump de provocar una escalada y ha llamado al diálogo entre los implicados.