El ex número dos del ‘Caballo’ Suárez le inició un juicio al SOMU

Uno de los hombres de confianza del sindicalista que hoy está preso demandó al gremio por 20 millones de pesos por “salarios caídos, supletorias de indemnizaciones, intereses, multas y daño moral”.

Mario Morato, el ex secretario adjunto de Omar “Caballo” Suárez, le inició juicio al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por 20 millones de pesos.

El gremialista, que se convirtió en uno de los hombres de confianza de Suárez en 1993, reclamó una indemnización por “salarios caídos, supletorias de indemnizaciones, intereses, multas y daño moral”. Como base de cálculo usa “la remuneración percibida por mes de 72.660 pesos”.

El ex secretario general adjunto basa su demanda en que él mismo se considera el sucesor del “Caballo” Suárez, hoy preso por corrupción, como número uno del sindicato. El SOMU fue intervenido en 2016 por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, y el magistrado no reconoce a Morato como sucesor de Suárez.

La semana pasada la sala I de la Cámara Federal penal porteña rechazó un planteo tendiente a reponer en sus puestos a los dirigentes del gremio de obreros marítimos que no están procesados en la causa que tiene preso a Suárez.

Desde la nueva intervención señalaron que “algunos dirigentes sindicales, que en este caso para colmo está denunciado en la Justicia Federal por corrupción, no aprenden: buscan el beneficio personal enriqueciéndose a costa de los trabajadores”.

Y agregaron : “vamos a continuar con la normalización de las regionales, depurando padrones y excluyendo de las listas de candidatos a todos aquellos que tengan cuentas pendientes con la Justicia.”