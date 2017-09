La conclusión se desprende del informe preliminar que será oficializado la semana que viene.

El fiscal Alberto Nisman tenía golpes en la nariz y en los riñones. La conclusión se desprende del informe preliminar que será oficializado la semana que viene. Esos datos se suman a los trascendidos de las últimas horas que aseguran que el titular de la UFI-AMIA fue asesinado por un profesional que, después del hecho, limpió todas las huellas del departamento de Le Parc para simular un suicidio.

Gendarmería Nacional, por su parte, emitió un comunicado: “A la fecha la Dirección de Criminalística y Estudios forenses de la institución no produjo ningún informe final conclusivo en el marco de la Junta Interdisciplinaria respecto a las pericias del denominado mediáticamente ‘Caso Nisman'”.

Voceros judiciales confirmaron que el miércoles, se hizo una recreación sobre el momento de la muerte de Nisman en el edificio Centinela, sede de la Gendarmería.

La Junta Interdisciplinaria compuesta por 23 especialistas de Gendarmería y peritos de parte entregará el informe final entre fines de septiembre y principios de octubre. La conclusión de la Junta será evaluada por el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini, que intervienen en la causa para esclarecer la muerte del fiscal.

El abogado de las hijas: “Nisman fue asesinado”

En diálogo con TN, el abogado de las hijas del fiscal, Federico Casal, se refirió al informe que trascendió en las últimas horas, según el cual a Nisman “lo mataron a sangre fría”: “Todos vimos las fotos donde el cuerpo estaba rodeado de un charco de sangre. Esto no hubiese sido posible si se hubiera sido muerte instantánea”.

Por su parte, otro de los abogados de la defensa, Manuel Romero Victorica, reiteró que el fiscal “fue asesinado”. Sin embargo, aclaró que todavía “hay que esperar que todos los peritos deliberen y los peritos de las partes elaboran las conclusiones” para tener un resultado oficial sobre la muerte.

“Para todas las partes de la causa no esta terminada la pericia. En este informe se hace referencia a evidencias que ya estaban en el expediente. Todo lo que sea anterior a las conclusiones finales son deliberaciones parciales que no tienen ningún efecto jurídico”, dijo Romero Victorica. “Para nosotros hay elementos suficientes en la causa para decir que Nisman fue asesinado, con prescindencia de esta pericia”, afirmó. Además resaltó: “Lo bueno que tiene esta pericia es que todo ha sido filmado y la sociedad toda va a poder ver como se llevó a cabo la pericia para determinar si las conclusiones se compadecen con las pruebas en el expediente”.