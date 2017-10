El fuego no da tregua en San Luis: hay evacuados y complica el viento

Las ráfagas impiden el despegue de los aviones hidrantes. Se quemó la réplica de la Casa de Tucumán en La Punta.

El fuego no da tregua en San Luis, donde los incendios forestales llevan ya cuatro días. Si bien no se registraron víctimas, en las últimas horas hubo evacuados por prevención en varias localidades del norte provincial.

Así lo consignó el subjefe de Policía, Claudio Latini, quien señaló que a los focos ubicados a 60 kilómetros al norte de San Luis se agrega uno más en Unión, cerca de La Pampa.

Los fuertes vientos dificultan el trabajo de bomberos y rescatistas. El fuego afecta las localidades de Villa de Praga en el Departamento San Martín, 160 kilómetros al norte de San Luis, y Nogolí y el Suyuque, distantes a 50 kilómetros de la capital. Se reactivaron focos en Tigre, Nogolí, El Barrial y a la vera oeste de la ruta 146, en Villa General Roca.

José Torres, jefe del programa del Ministerio de Seguridad San Luis Solidario, dijo que el viento “complicó la tarea de los socorristas y no permitió el uso de aviones hidrantes”. La capital amaneció hoy con ráfagas que superaron los 60 km/h. “Un avión vigía logró despegar, pero aterrizó a duras penas por causa del viento –sostuvo el funcionario–. Estamos con los aviones listos para despegar, pero es imposible hacerlo en estas condiciones climáticas”.

El funcionario afirmó que anoche “tuvimos varios evacuados en distintas zonas donde amenazaba el fuego”, aunque no pudo confirmar cuántos son. “Fueron evacuados con la ayuda de la Policía y los vecinos que ayudaron a bomberos y rescatistas toda la noche, pero todos se encuentran bien”, aseguró.

Ayer, un hombre acusado de iniciar en su campo un foco que devoró zonas cercanas aLa Punta declaró durante dos horas ante el juez Sebastián Cadelago Fillippi. Está detenido, imputado por “estrago doloso y daños a los bienes del Estado”, un delito que prevé penas de 15 años de prisión. Por el incendio iniciado en su campo se quemó la réplica de la Casa de Tucumán y puso en peligro a gran parte de la ciudad, a 20 kilómetros de la capital provincial.