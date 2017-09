El Grupo Galileo inaugurará la primera central termoeléctrica independiente de los gasoductos

La compañía generadora Methax inaugurará el viernes su nueva central termoeléctrica en la localidad de Anchoris, que requirió uan inversión de 67 millones de dólares.

La compañía generadora Methax, del Grupo Galileo, inaugurará el próximo viernes su nueva central termoeléctrica en la localidad de Anchoris, en la provincia de Mendoza, emprendimiento que demandó la inversión de 67 millones de dólares. El acto contará con la presencia de las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Alfredo Cornejo.

La nueva central estará alimentada por gas natural proveniente de pozos no conectados a los gasoductos y localizados en la zona de Malargüe, informó la empresa en un comunicado. Se trata de gas natural argentino que no podía ser aprovechado con la tecnología disponible y que ahora será licuado directamente en los pozos para ser llevado a la central en camiones equipados con cisternas criogénicas, una modalidad de transporte de gas natural licuado (GNL) que se define como Gasoducto Virtual.

Con una potencia instalada de 40 MW, suficiente para abastecer a 15.000 hogares, utilizando el fluído de pozos petroleros que están venteando gas porque están inactivos o no están conectados al sistema.La inversión en la planta, ubicada en el distrito El Carrizal (al este de la ruta nacional N° 40, a la altura del kilómetro 48), ascendió a 67 millones de dólares, aportados por Methax (la UTE que integran las empresas Galileo, Tecnored y ProEnergy).