El jefe de Gendarmería de El Bolsón: “Dios quiera que sepamos dónde está Santiago Maldonado”

Fabián Méndez le dijo a PPT que pone “las manos en el fuego” por los compañeros que estuvieron involucrados en el operativo en Chubut en el cual se vio por última vez al artesano.

Había alguien que aún no había dado en público su versión de lo que pasó en el operativo donde fue visto por última vez Santiago Maldonado. El jefe de la delegación de Gendarmería de El Bolsón, Fabián Méndez, fue entrevistado por Periodismo para todos donde, quebrado, dijo que pone las “manos en el fuego” por los agentes que desalojaron la protesta del 1 de agosto en Chubut. “¿Donde está Santiago Maldonado?”, le preguntó Ignacio Otero, sobre el cierre del reportaje. “Dios quiera que sepamos donde está. Se tiene que saber la verdad”, contestó el agente.

Méndez relató que durante la manifestación en la ruta 40, el escuadrón de Gendarmería que él encabeza se hizo presente para cumplir la demanda judicial. La Justicia pedía que se “normalice la transitabilidad” en el camino. “Se pudieron sacar todos los obstáculos sin inconvenientes”, comentó. “¿Qué pasa a las 11 de la mañana del 1?”, interrogó el periodista. “Se produce otro corte. Entran para poder desalojar. Nosotros teníamos 30 hombres tal vez”, precisó.

En el operativo, hubo dos agentes heridos. Uno sufrió un traumatismo y hundimiento de cráneo; el otro, doble fractura del pómulo derecho. Mendez detalló que ninguno de sus agentes detuvo a nadie. “Los manifestantes estaban a más de 40 metros de distancia. Usan boleadoras, necesitan distancia para tirar piedras. Nunca llegamos al contacto. Se avanzó hasta cerca del río”, sostuvo. Luego, Méndez detalló el tiempo que estuvo en la ruta: desde el 31 hasta las 10 del 1 de agosto. En esa fecha, el gendarme aseguró que se fue al baño con otro oficial, se retira del operativo, toma contacto con su jefe y al mediodía vuelve a la ruta. Recién a las 2 es cuando dejan ese lugar.

El jefe de El Bolsón detalló qué hizo Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Pasó por el operativo. No sé bien de dónde venía. Saludó, preguntó que había pasado y se retiró. No dio ninguna directiva”, enumeró Méndez.

La semana pasada hubo una presentación judicial que hizo Méndez en la que apuntó a Gustavo Vera. “Me llamó diciendo que era muy amigo del Papa Francisco. Que sabían todo lo que habían pasado. Lo único que les restaba saber era dónde está Santiago. Le dije que si tenía un dato que se presente al juzgado porque nosotros queremos saber. Sentí angustia. Esta persona no tenía nada cierto. Después me llamó una segunda vez y le pedí que se comunique con el juzgado”, agregó.

Méndez se refirió también a la polémica en torno a las horas en las que Gendarmería entró al predio de Cushamen. “¿Por qué estuvieron 5 horas adentro del predio?”, interrogó el periodista de PPT. “Hay que buscar elementos para la causa, se los cataloga, se los selecciones. Se hace un inventario. Hay que tomar contactos con la Justicia. La señal telefónica no es buena”, respondió el agente. “¿Por qué no se grabó el operativo?”, quiso saber Ignacio Otero. “Se filmó lo que se consideró necesario para la Justicia”, devolvió el gendarme.

Durante el reportaje, Méndez se conmovió. Con lágrimas en los ojos pidió que “se sepa la verdad”. Entonces, sobrevino la pregunta que todos se hacen: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. “Dios quiera que sepamos dónde está”, cerró.