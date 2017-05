El jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, pidió el pase a retiro

Le envió una carta a la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, aunque versiones extraoficiales indicaron que fue la propia mandataria la que lo habría desplazado.

El comisario general Pablo Bressi pidió el pase a retiro como jefe de la Policía Bonaerense en una nota que le envió a la gobernadora María Eugenia Vidal, aunque versiones extraoficiales indicaron que fue la propia mandataria la que lo habría desplazado. En su lugar asumirá el actual subjefe, comisario general Fabián Perroni.

Según la información oficial, Bressi le envió una carta a la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, en la que sostuvo que su salida se debía a “motivos personales y profesionales”.

Sin embargo, todo apuntaba a que Vidal habría tomado la decisión de apartarlo a causa de las sospechas que existían sobre su figura, tras la denuncia de la diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, por supuestos casos de coimas en la fuerza y presuntos vínculos con el narcotráfico.

Además, su ex pareja Viviana Figueroa lo había denunciado por violencia de género, mientras que su ex esposa Alejandra Monastysky también lo había acusado en el mismo sentido al afirmar que “me puso la pistola en la cabeza”.

La noticia se conoció momentos después de la detención del director de Prevención de Delitos contra el Automotor, comisario mayor Alberto Miranda (ver aparte), en otro presunto caso de coimas que sacude a la fuerza. Más allá del apoyo que en un primer momento le dio Vidal puertas hacia afuera, la gobernadora había ordenado que se realizaran investigaciones en relación a estas acusaciones, pero Bressi se mantuvo como jefe de la Bonaerense.

Ya desde su designación en diciembre de 2015, en reemplazo de Hugo Matzkin, se generó polémica, ya que era integrante del Grupo Halcón y actuó como negociador en lo que luego se llamó “La masacre de Ramallo”, cuando el 17 de septiembre de 1999 hubo una toma de rehenes en una sucursal del Banco Nación en esa localidad, donde finalmente fueron ejecutados dos de los secuestrados y uno de los asaltantes.

En la carta en la que decidió pedir el pase a retiro, Bressi expresó: “Tengo el honor de dirigirme a la Señora Gobernadora a fin de hacerle llegar a través de la presente nota mi pedido de pase a retiro activo de las filas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acorde a hacer alcanzado las exigencias establecidas en la reglamentación vigente, respondiendo esta decisión a motivos estrictamente personales y profesionales”.

“Ingresé a esta Institución siendo muy joven y tuve la oportunidad y conciencia para realizar mi carrera sirviendo con responsabilidad y honor, asumiendo los deberes y obligaciones de las funciones que se me encomendaron, entendiendo que cada cargo reviste el compromiso diario de la función”, agregó el ahora ex jefe.

Y se defendió al expresar que “concluyo así una carrera de más de 38 años, iniciada en el querido Liceo Policial, dejando saldos positivos para la Institución y teniendo la tranquilidad de haber desempeñado con compromiso y honradez la función policial”.

Además, vinculó su salida con un proceso de transformación dentro de la Bonaerense: “Los procesos de cambio están en marcha y no tengo dudas del éxito de su gestión para el bien de nuestra sociedad”.

Estuvo en la mira desde que Carrió lo denunció

Pablo Bressi estuvo en la mira desde que la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, lo había denunciado por supuestos casos de coimas en la fuerza y presuntos vínculos con el líder de una banda narco, Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

Carrió también lo acusó de ser el receptor final de 36 sobres que contenían 153 mil pesos y fueron hallados en abril del año pasado en la Jefatura Departamental de La Plata, los cuales serían coimas provenientes del narcotráfico para jefes policiales.

“Recuperar lo robado es lo importante. ¿A quién nos podemos enfrentar hoy en la provincia de Buenos Aires? Lamentablemente, tienen a uno de los cómplices del narcotráfico de jefe de policía, que es Bressi”, había manifestado la legisladora de la Coalición Cívica.

Acerca de las vinculaciones con narcos, en su momento apuntó: “Nosotros tenemos causas criminales en la causa de Mameluco, que es el jefe del narcotráfico de San Martín, que era hombre de Duhalde. Hay causas que vinculan. Cuando Bressi estaba en la DDI de Morón, ve pagos hechos por Mameluco a la DDI de Morón. ¿Y quién era la DDI de Morón? Bressi”.

“Es muy difícil, esto se lo vengo advirtiendo a la gobernadora de Buenos Aires desde hace cinco meses, pero ya no puedo no decirlo públicamente”, advirtió Carrió a principios de julio de 2016.

Al conocerse la denuncia, la gobernadora María Eugenia Vidal había dicho estar en la misma vereda que la diputada, al expresar que “ningún funcionario, ni el jefe de Policía ni ningún otro que forme parte de mi gobierno y conviva con el delito, va a permanecer en su lugar”.

Detenido acusado de cobrar coimas

El comisario mayor Alberto Miranda, jefe de Plantas Verificadoras de Automotores bonaerense, fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Tesei, del partido de Hurlingham, acusado de recaudar dinero ilegal de coimas.

Según informaron fuentes de la investigación, que estuvo a cargo del fiscal Oscar Papavero y del juez de Garantías de Morón, Alfredo Meade, Miranda estaba sospechado por el presunto pago de coimas en plantas verificadoras de la provincia de Buenos Aires.

Efectivos de Asuntos Internos de la Policía bonaerense realizaron ayer por la tarde un allanamiento en la Dirección de Prevención Delito Contra la Propiedad Automotor situada en la calle Lima 443 de Villa Tesei, donde el comisario mayor fue detenido. Miranda fue apresado cuando llevaba 189 mil pesos y luego de ser denunciado, presuntamente por recaudar dinero entre sus subalternos.

“Este es un trabajo que empezamos a partir de una denuncia que se hizo el año pasado dentro de un programa de protección al denunciante de Asuntos Internos. A partir de ahí se hizo un trabajo donde se inspeccionaron las 15 plantas mas otras plantas que hay en el interior de la provincia”, manifestó a al canal TN el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Según el funcionario provincial, “ahí se separaron otros administradores, algunos se suspendieron y otros están con causas penales”.