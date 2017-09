El mayor terremoto registrado en México: los muertos ascienden a 58 y se esperan réplicas

Se trata del mayor terremoto registrado que tiene lugar en el país, que en 1985 sufrió otro gran seísmo que dejó cerca de 10.000 muertos.

Al menos 58 personas han muerto en México en un terremoto de magnitud 8,2 en la escala de Richter, el mayor registrado con sismógrafos en la historia del país, según el informe más reciente del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Del total,45 se produjeron en Oaxaca, 10 en Chiapas y 3 más en Tabasco. Sin embargo, los gobernadores de los estados afectados han dado cifras discrepantes, por lo que la cifra de fallecidos puede aumentar. El epicentro se registró en la costa del Pacífico del sureño estado de Chiapas, aunque los temblores se han sentido con fuerza incluso en la capital. El seísmo ha provocado una alerta de tsunami que afecta a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, ha declarado que en la zona de Juchitán (Oaxaca) hay informaciones sobre casas derrumbadas con personas en el interior, pero no ofrecerán cifras oficiales hasta que el Ministerio Público, junto con los titulares de Protección Civil de los estados, confirme la cifra de víctimas mortales.

El presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado que el estado de Chiapas está en estado de emergencia y ha advertido a la población que es probable que en las próximas 24 horas se presente una fuerte réplica, aunque de “un grado menor”. Sobre la alerta de tsunami, ha declarado que no se desestima, pero que lo más importante son las réplicas. El presidente ha señalado que los informes hablan de olas no superiores a los 4,2 metros de altura. Se ha avanzado en un plan de evacuación de las zonas costeras donde puede haber riesgo, pero el mandatario mexicano ha considerado que la alerta en las costas de Chiapas “no representa un riesgo mayor”.

Peña Nieto ha confirmado la muerte de tres personas en la ciudad de San Cristóbal, dentro del estado de Chiapas, dos de ellos mujeres. Asimismo, el gobernador de Tabasco ha confirmado la muerte de otros dos ciudadanos de su localidad, en este caso se trata de dos menores de edad. Por otro lado, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, ha confirmado en declaraciones a Televisa la muerte de 23 personas en su región.

El terremoto, de 8,1 según el Servicio Geológico de EEUU, impactó en al menos una decena de estados del sur y centro de México, por lo que hasta 50 millones de personas -casi la mitad de la población nacional- pudieron sentirlo. El temblor provocó cortes de energía en la capital, donde se escuchó la alerta sísmica, y de inmediato comenzaron a movilizarse las ambulancias. Peña Nieto ha confirmado que “más de un millón y medio de personas se quedaron sin luz. Se ha recuperado la mitad”.

Por su parte, residentes de Ciudad de México están compartiendo imágenes en redes sociales con los daños que se van registrando. De todos modos, el jefe de Gobierno de esta urbe, Miguel Ángel Mancera, ha asegurado que no se han producido daños graves. En muchas zonas del país se han suspendido los colegios por daños en los centros educativos.

El seísmo tuvo su epicentro a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá con 33 kilómetros de profundidad, en el suroriental estado de Chiapas, y se ha dejado sentir también en varios países como Guatemala y El Salvador. Se trata del terremoto más fuerte registrado en el país desde el seísmo de 1985, que dejó miles de muertos, tal y como ha informado la Agencia de Protección Civil de México. Hasta el momento ha habido 65 réplicas y se esperan más durante las próximas horas.

“Se encuentran activos los protocolos de Protección Civil, incluyendo el Comité Nacional de Emergencias, ante el seísmo de 8,4 de intensidad”, ha dicho en Twitter el presidente Peña Nieto. “Las dependencias del Gobierno tienen indicaciones de reunirse de inmediato, para monitorear, evaluar y tomar acciones por seísmo”, ha añadido poco después.

Cabe señalar además que este miércoles sonaron los altavoces del sistema de alerta sísmica en Ciudad de México debido a un fallo humano durante un ejercicio de mantenimiento, según informaron entonces las autoridades capitalinas, por lo que la alarma de este viernes ha causado cierta confusión en un primer momento.

Por otra parte, el Gobierno de Guatemala hizo un llamamiento a la calma. “Se registró un fuerte seísmo por favor mantener la calma y estar pendientes, pronto ampliaremos la información. Hay una alerta de tsunami para la costa del Pacífico de Guatemala “, ha dicho en Twitter su presidente, Jimmy Morales.