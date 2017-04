El padre de Micaela García: “El problema es el machismo que hay en la sociedad”

Nestor García dijo que “se está enfocando mucho la cuestión en Rossi, pero el sistema es el que está fallando” ; la promesa que le hizo el hermano al despedirse

La mesa conducida por Mirtha Legrand anoche estuvo de luto. Vestida de negro, la conductora explicó que le resultó muy “doloroso” hacer el programa dado que entre sus comensales estaban Néstor García y Andrea Lescano: los padres de Micaela García . “Nunca los voy a olvidar”, dijo y agregó que por la carga emotiva de la entrevista no pudo dormir la noche anterior.

Los padres de la víctima contaron que están armando la Fundación Micaela García La Negra “para lograr los sueños que Micaela tenía y ayudar así a mucha gente” y rememoraron la vocación de servicio de la joven. Néstor García recordó que uno de los hermano de Micaela, pese a su proyecto de abandonar el país, le prometió al despedirse: “Yo no me voy a ir del país hasta que no sea el país que vos soñaste”.

En esta misma línea, García sostuvo que “el problema es el machismo que hay en la sociedad”, fenómeno por el que su hija luchaba con gran fervor. De hecho, su madre, Andrea Lescano, explicó que Micaela le decía que estaba criando hijos machistas y que esta problemática había que erradicarla desde cada hogar.

En ese momento, Mirtha destacó su “alma de líder” al punto de afirmar que cree que “Micaela hubiera sido alguien muy importante en la política”. En relación a su militancia, el padre de la víctima dijo que para él Sebastián Wagner, a juzgar por sus antecedentes, la mató por resistirse al abuso . “Wagner, las violaba y las dejaba ahí”, explicó y negó la hipótesis que había circulado de que la encontraron a partir de la declaración del presunto asesino.

En cuanto al debate judicial, García cuestionó el enfoque con el que se trata el caso: “Se está enfocando mucho la cuestión en (Carlos) Rossi, pero es el sistema el que está fallando porque le permite dejarlo en libertad”. También criticó la decisión del intendente de suspender el funcionamiento de las cámaras y el sistema de monitoreo “para ahorrarse tres sueldos” y dijo que siempre “estamos corriendo atrás de los problemas; los gobernantes se ponen a trabajar cuando aparece una víctima”. Y disparó: “Hay 800 violadores por mes con salidas laborales que están en la calle esperando otra Micaela”.

En este punto coincidió con el pensamiento del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari , quien advirtió que “Zaffaroni dañó el Código Penal” puesto que el foco está centrado en el delincuente y no en la víctima y la sociedad como el proyecto que desde el Estado están preparando. Además, afirmó que “hay que avanzar hacia la condena efectiva” sobre todo en delitos de tamaña gravedad como el de Micaela y cuestionó el rol que tiene la cárcel como un lugar de paso entre dos delitos dado que muchos vuelven a delinquir una vez que recuperan la libertad.