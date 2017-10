El plan de Boeing para construir aviones autónomos

El fabricante de aeronaves compró Aurora Flight Sciences, una empresa especiaizada en robótica, e invirtió en Near Earth Autonomy, enfocada en Tecnologías Autónomas.

Cuando uno de los mayores fabricantes de aviones adquiere a una empresa especializada en robótica y drones, es porque tiene un plan. Boeing acaba de comprar Aurora Flight Sciences, que diseñó y voló más de 30 vehículos aéreos no tripulados, e invirtió en Near Earth Autonomy, dedicada a los vehículos autónomos.

Los acuerdos le traerán nuevos talentos a Boeing, que a diferencia de sus competidores se enfoca en pequeñas adquisiciones tecnológicas. Mientras que otras compañías como Northrop Grumman y United Technologies apuestan por las grandes fusiones, estas transacciones menores no tienen demasiado impacto en las finanzas de la empresa y pueden brindarle las soluciones que necesita.

Aurora tiene 550 empleados y sus aeronaves usan tecnologías de percepción autónoma, machine learning y sistemas de vuelo avanzados. Entre sus productos se encuentran Centaur, un avión que puede o no ser piloteado por un humano y un robot co-piloto que voló en un simulador de un Boeing 737.

Uno de los campos donde compite Aurora es en el desarrollo de aerotaxis. En abril, realizaron una prueba exitosa con uno de sus prototipos de despegue y aterrizaje vertical. Planean entregarle 50 de estos a Uber Elevate antes del 2020 para que prueben su servicio de coches voladores.

Al igual que está sucediendo en el sector automotriz, diversas empresas están diseñando aeronaves eléctricas y Aurora lidera el campo. Junto a Honeywell International y Rolls-Royce Holdings está trabajando en un avión híbrido para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Pero lo que más podría aprovechar el fabricante de aeronaves, cohetes y satélites son las investigaciones de Aurora en el campo de la inteligencia artificial. Estos desarrollos podrían solucionar la escasez de pilotos que amenaza a las aerolíneas al permitir que, incluso para los viajes largos, solo sea necesaria una persona en los controles.

Los términos de la adquisición no fueron detallados durante el anunció oficial. Aurora pasará a ser parte de la división de Ingeniería, Pruebas y Tecnología de Boeing, pero mantendrá un modelo operativo independiente.

En cuanto a Near Earth Autonomy, la compañía radicada en Pittsburgh se asoció con la unidad de innovación del fabricante de aeronaves, HorizonX, con el objetivo de acelerar los desarrollos en materia de aeronaves autónomas y otras aplicaciones de la tecnología en el campo de la movilidad urbana como los autos voladores y los aerotaxis.