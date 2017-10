El plan de la alcaldesa de París para eliminar los autos hacia 2030

Para combatir la contaminación, Anne Hidalgo decidió prohibir los vehículos diésel en 2024 y decretó el fin de los autos a nafta para dentro de 13 años.

París será una ciudad sin automóviles para el 2030. Esta es la utopía de alcaldesa socialista franco andaluza, Anne Hidalgo, que ha decidido prohibir los vehículos diésel en 2024 y decretó el fin de los autos a nafta en 2030. El origen de la idea es un plan antipolución, que ella desplegó.La realidad es más práctica: no va a haber automóviles diésel en París en el 2024, el año en que la Ciudad Luz será la sede de los Juegos Olímpicos.

¿Es un sueño, una pesadilla o una posibilidad realista la decisión de una alcaldesa, que llaman la reina de los “Bobo” (burguesa bohemia), cabeza dura, ideológica, obstinada, que busca ser reelecta y tiene un fuerte compromiso con los verdes para mantenerse en el poder?.

Cada día medio millón de desplazamientos vehiculares se producen en París, a pesar de Hidalgo. Con su obsesión ecológica ha reducido las calles, ampliado las veredas, multiplicado las bicisendas, modificado la circulación para que el tráfico en la capital francesa se transforme en un infierno y disuadir a venir con un automóvil a la ciudad. Lo ha conseguido: el trafico ha caído un 31 por ciento. La ciudad se ha transformado en un inmenso embotellamiento de tránsito, que afecta el comercio, los proveedores y fuerza a la gente a llegar retrasados a sus obligaciones y entrevistas. Los servicios de seguridad advierten que puede ser muy peligroso si hay un atentado terrorista este estado de embotellamiento para los servicios de emergencias.

Christophe Najdovski, que lidera la política de transporte en la ciudad, explicó que la tecnología va a permitir terminar con los vehículos de combustión. Najdovski aseguró que no será una ambición imposible porque solo el 40 por ciento de los parisinos son dueños de su vehículo. La llegada de autos eléctricos auto-conducidos va a ayudar.

Ciertamente las medidas de tránsito adoptadas por la alcaldesa Hidalgo ya son una pesadilla diaria para los parisinos que usan el automóvil, o los que viven en la región parisina y vienen a la ciudad a trabajar diariamente. Desde alcaldes de la Ille de France a diputados han tratado de llamarla a la razón, luego que anulara los viaductos que funcionan paralelos al río Sena y descargan el tráfico parisino para transformalos en espacios de juego, cafés y jardines, que están vacíos toda la semana. Un estudio demuestra que el cierre de los viaductos entre el Louvre y la Bastilla dos años atrás ha reducido la polución en la zona pero no en París. Ante las acusaciones de dogmatismo ecológico sin reales efectos, ella llama a sus acusadores “caricaturales”. Insiste que solo 3 de cada 10 habitantes del Gran Paris utilizan el automóvil para ir a trabajar.

La alcaldesa Hidalgo considera que “el debate se ha histerizado”. “Nosotros tenemos el deber de proteger la salud de cada uno y dejar a nuestros hijos un planeta vivible. Si nosotros queremos que toda Francia consiga su objetivo en 2040, las grandes ciudades (que emiten el 70 por ciento de gases en el planeta) deben fijar sus objetivos. El C40 que yo presido reagrupa a 91 metrópolis comprometidas por la defensa del clima y comparten la misma ambición que París. Nosotros somos los prescriptores frente al mercado del automóvil, que no se puede regular solo”, dijo la alcaldesa para explicar su política. “Nosotros estamos en capacidad de hacerlo” insiste Hidalgo.

Hidalgo imagina combatir los desiertos de transporte en la Gran Corona que rodea a París, especialmente en las Cités y zonas más pobres. También crear estacionamientos en las puertas de París para que abandonen los vehículos, adopten el transporte público y promover el “covoiturage”, compartir el vehículo entre compañeros de oficina y vecinos. El vehículo autónomo también será la vedette y el público podrá probarlos en París, en la Villete, entre el 19 y 21 de octubre.

Los que viven en los suburbios parisinos ya se sienten aislados y visitan cada vez menos París ante los problemas de transporte. ”Hay que tomar un tren y si es a la noche y ya no hay transporte público, necesitamos 50 euros para regresar en taxi. Muy poco gente podrá acceder. París quedará para los Bobos”, dijo Leticia, que vive en el departamento de Val d Óise.

Otro de los problemas que plantea el plan es que en la transición a vehículos ecológicos, las empresas automovilísticas se han comprometido a crear los modelos. Pero los precios serán altos: oscilarán entre 12.000 a 70.000 euros. Otro drama será como cargar a esos vehículos .No hay suficientes instalaciones para una carga rápida en París.

La capital francesa se prepara para pasar de 700 a 1.400 pistas de bicicletas, van a multiplicar los lugares de recarga de autos eléctricos (cuando hay solo 6.500 en toda la Ille de France), habrá 4.600 de ómnibus limpios para 2025 y extenderán la Velib o bicicletas a los suburbios, con un 30 por ciento de ellas eléctricas. El río Sena se cubrirá de “Sea Bubles” o taxis fluviales y habrá 200 kilómetros de nuevas líneas de Metros para el 2030.

El proyecto Hidalgo deberá pasar las elecciones del 2020, donde busca ser reelegida. En Marcha y el presidente Emmanuel Macron ya buscan entre sus filas el candidato indicado para arrancarle su alcaldía. A Rachida Dati, una hija de la inmigración y de Los Republicanos, no le disgustaría competir contra ella.