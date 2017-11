Elisa Carrió, sobre el submarino desaparecido: “Las Fuerzas Armadas están abandonadas”

La diputada aliada a Cambiemos pidió un cambio en las fuerzas militares. “Así no se puede seguir”, afirmó en TN Central.

A 6 días de la desaparición del submarino ARA San Juan, Elisa Carrió criticó la manera en la que están las Fuerzas Armadas, habló sobre las “condiciones críticas” en las que trabajan los militares y pidió “eliminar la burocracia que genera corrupción” dentro de las fuerzas militares.

“Este es el estado de nuestras Fuerzas Armadas. Hay que estar con los familiares de las víctimas. Esto muestra la orfandadad de las Fuerzas Armadas. Todo lo demás es cuento. Toques la aviación, el Ejército y la Armada, están iguales. Así no se puede seguir”, afirmó en TN Central.

Carrió agradeció la ayuda que están dando desde afuera para localizar el submarino, pero analizó que esto demuestra la realidad de las Fuerzas Armadas. “La gente no puede hacer vuelos porque no hay aviones. Las condiciones en la que trabajan son imposibles. Si tenemos Fuerzas Armadas tenemos que tenerlas preparadas. Hay mucho estado de abandono. Una vez fui al Palomar y casi me muero”, recordó.

La legisladora, además, comparó la actualidad militar local y ponderó la realidad de otros países. “Frente a la situación de Chile, Bolivia y Brasil es imposible no tener Fuerzas Armadas. Hay que sacar la burocracia que se lleva la corrupción y hay que tener estrategia. Hay grandes potencias que se quieren apoderar del Cono Sur. En la Patagonia no hay nadie, por ejemplo”, cerró.