Emiliano Galli: “El puerto local debe conseguir más cargas para que sea atractivo a las navieras”

El periodista Emiliano Galli señaló cuáles son las mejoras que debe realizar el puerto local para competir en la carga de contenedores: “es importante que la ciudad haga lo posible para que el puerto crezca, cuando la ciudad le da la espalda a un puerto, se pierde el comercio exterior”.

La reunión del presidente Mauricio Macri con sectores de la industria pesquera dejó buenas sensaciones, pero hay mucho trabajo por delante. Uno de los periodistas que fue testigo de lo que se charló fue Emiliano Galli que habló en la 99.9 y se refirió a los cambios que se deben realizar en la forma en la cuál se plantea la utilización del puerto, sobre todo en Mar del Plata.

“Las navieras actúan bajo una economía de escala, los buques de mayor tamaño son más baratos de operar que los de menor tamaño. Esos ya los tienen en Buenos Aires donde traen los contenedores y hacer esa rotación hacia Mar del Plata no les rinde porque el volumen de carga no es el mismo”, explicó sobre uno de los principales problemas.

El trabajo de Emilio Bustamante en la Terminal de Contenedores 2 ha sido clave para que se siga desarrollando la actividad, pero según Galli no es suficiente aún: “fruto de mucha insistencia de la Terminal de Contenedores, las navieras tienen que alquilar un barco de menor porte que, en los números finitos, les termina no siendo tan atractivo como la carga que se hace en Buenos Aires. La única solución es conseguir mucha más carga para que a las navieras puedan ganar lo mismo que sacando los contenedores por Buenos Aires. Es un cambio cultural que se tiene que realizar”.

También es necesario que las vías ferroviarias vuelvan a tener un papel importante en el transporte de productos por factores múltiples. “El tren es algo necesario y fundamental que Argentina a principios del siglo pasado tenía muy bien diseñado por los ingleses ya que permitían que todas las vías terminaran o nacieran en un puerto. Claro que no estaba el camión para competirle, pero la posibilidad de que el tren recorra distancias superiores a 800 kilómetros es algo que en el mundo es muy común. Hoy los trenes viajan a una velocidad más rápida que el camión y es mucho más barato”, argumentó Galli. De todas maneras, indicó que para los tramos más cortos son necesarios los camiones y hasta es más rentable para el sector: “el camión es irremplazable y ambas cosas se complementan, pero el camión reemplazó al tren y eso no debía suceder”.

A las modificaciones culturales que planteó anteriormente se le suma un factor fundamental y es que el gobierno local junto con los distintos organismos de la ciudad, se encolumnen detrás de la actividad portuaria: “hoy no veo que la carga esté ayudando al puerto, hay una competencia exacerbada de terminales para pocas cargas. Es importante que la ciudad haga lo posible para que el puerto crezca, cuando la ciudad le da la espalda a un puerto, se pierde el comercio exterior”, sentenció.