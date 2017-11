Emiliano Galli: “Metz comenzó con Lobbosco y seguirá con el resto de las autoridades portuarias”

El periodista Emiliano Galli se refirió a los movimientos que hubo en distintas autoridades portuarias como la renuncia de Marcelo Lobbosco, Secretario de Puertos de Buenos Aires y la remoción de Pablo Pussetto del Consorcio Portuario de Bahía Blanca: “el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables quiere inmiscuirse en los asuntos de la provincia, olvidandose lo que es la ley nacional de puerto que los des-nacionalizó o los pasó a las provincias”, remarcó.

Dos movimientos concretos en los últimos días, generaron que se empiece a sospechar una puja de fondo en el tema puertos. Se trata de la renuncia de Marcelo Lobbosco que se desempeñaba como responsable de la Secretaría de Puertos de la provincia de Buenos Aires, y la remoción de Pablo Pusseto, presidente del Consorcio Portuario de Bahía Blanca.

Los motivos los contó en la 99.9 el periodista Emiliano Galli: “no se si hay una puja a nivel de partido político, pero dentro del gabinete nacional los que manejan la parte de puertos comenzaron con Lobbosco y seguirá con el resto de las autoridades portuarias porque es una cuestión de personalidad del Subsecretario Nacional de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, de inmiscuirse en los asuntos de la provincia, olvidandose lo que es la ley nacional de puerto que los des-nacionalizó o los pasó a las provincias”.

Al parecer el máximo responsable político del tema, quiere exceder sus funciones y eso está generando conflictos: “el rol del Subsecretario es menor y se limita a la parte de autorizaciones, monitoreo o definición de políticas generales. Cada puerto es autónomo y los primeros chispazos surgieron con Lobbosco. Luego en Bahía Blanca, Pablo Pussetto habría elegido tener cierto margen de autonomía dentro de la política portuaria nacional”, remarcó.

Viendo los ejemplos mencionados anteriormente, temen que el avance se profundice: “las autoridades portuarias de todo el país ven y viven todo esto con mucha preocupación porque es casi una intervención de hecho”, aclaró Galli.

En todo ese contexto, salió a hablar Horacio Tettamanti que se desempeñó en el lugar de Metz anteriormente, pero el periodista indicó que no es la persona indicada para criticar: “se debería llamar a silencio. Primero por lo que se escucha y se ve en su astillero y luego porque tendría que dar cuentas de lo que sucedió con el dragado con Paraguay. Se hizo un acuerdo con privados para dragar ciertos pasos críticos cuando él era Subsecretario de Vías Navegables. Se comprometieron, cobraron y nunca hicieron nada. Eso terminó en denuncias en cancillería. En algún momento tendrá que dar cuenta de esto”.

Al parecer, entre una gestión y otra (respecto del gobierno anterior) hay cosas que se mantienen inalterables: “ahora se hace lo mismo que hacía él con aprietes de por medio. Hay cosas que todavía no cambiaron lo que pasa que ahora no lo hacen públicamente”, concluyó.