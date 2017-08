Emiliano Mensor: “Los tiempos a veces no condicen con las necesidades de las personas”

El Director de Gobierno, Emiliano Mensor, brindó detalles de la reunión que mantuvieron con cooperativas por trabajos que la lluvia retrasó pero están programados: “estuvimos siempre tratando de solucionar el tema, pero las inclemencias del clima no las podemos manejar”, explicó.

Las cooperativas han encabezado reclamos en las últimas horas que el gobierno comunal atendió. Sin embargo, anoche se volvió a tomar la sede de la Secretaría de Desarrollo Social, a pesar de las explicaciones que se han brindado.

El reclamo pasa por una serie de tareas que debían haberse iniciado, pero la lluvia retrasó. Emiliano Mensor, Director de Gobierno local, señaló en la 99.9 los problemas que están teniendo: “desde el ejecutivo municipal estamos trabajando hace tiempo con la disposición del terreno para la radicación de 56 viviendas en el Barrio Santa Rosa del Mar con todas las áreas, a través de una unidad de gestión de cooperativas que se emplazó hace un par de días. Hicimos una mesa de trabajo con todos los que participarán en el armado de las viviendas”.

Algunas obras ya se hicieron y otras están planificadas a la espera de que el suelo esté bien para avanzar: “a veces por cuestiones de clima, las máquinas entran, para de llover pero hay que esperar que drene el agua. Los tiempos a veces no condicen con las necesidades de las personas y se llegan a estos puntos de presión con el tema. Estuvimos siempre tratando de solucionar el tema, pero las inclemencias del clima no las podemos manejar”, aclaró.

Mientras las lluvias no vuelvan a aparecer, se podrá avanzar en los pasos programados e incluso Mensor detalló que “si nos acompaña el tiempo, en los próximos 15 días tendremos 1.100 viajes de tosca para nivelar el terreno, se está haciendo el proyecto con la compañía de luz, las bombas de agua las realizó OSSE y las estamos alimentando. La semana que viene pondremos un pilar de luz de obra para que los integrantes de las organizaciones puedan comenzar a trabajar, la gente del EMVIAL hizo la apertura de calles y estamos trabajando con la gente de Provincia para el entubamiento del arroyo”.

En las tomas de la Secretaría de Desarrollo, también pusieron manos a la obra ya que no quieren que esto se siga repitiendo cuando no es necesario: “estuvimos a la noche con la Secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz. Queremos entablar una mesa de trabajo porque consideramos que desde el diálogo se puede solucionar todo”, finalizó.