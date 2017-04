Emiliano Mensor: “Se redactó un ante proyecto de ordenanza donde el municipio podrá multar a los que organicen fiestas electrónicas”

El Director de Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredón, Emiliano Mensor, habló en la 99.9 sobre el proyecto que prontamente ingresará en el Concejo Deliberante para ser aprobado y también de los avances que están trabajando para llegar a la digitalización de los trámites en Inspección General.

El Concejo Deliberante tratará próximamente un proyecto orientado a contar con un protocolo de acción y también la posibilidad de penar a quienes organizan fiestas electrónicas en Mar del Plata. Lo anticipó en la 99.9 el Director de Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredon Emiliano Mensor brindando detalles del proyecto.

“Individualizamos un par de grupos que promocionaban fiestas, grupos cerrados que no aparecen si los buscás en Facebook porque te tienen que invitar. Generalmente eran en barrios como Playa Grande y Los Troncos, según lo que vimos en un mapa de fiestas clandestinas que hicimos”, indicó primeramente.

Hasta el momento, no había manera de regular este tipo de denuncias que podían hacer vecinos de la zona y sin embargo, de a poco se avanzó a punto tal de tener no sólo control, sino próximamente también la posibilidad de sancionar. “El municipio no tenía un protocolo de acción. Queríamos implementar un protocolo de 24 horas y se lanzó un whatsapp de denuncias para estar en contacto directo. Tenemos que avanzar con una normativa que le brinde al municipio una herramienta de sanción que hasta el momento no existe. Se redactó un ante proyecto de ordenanza donde el municipio podrá multar no sólo al organizador, sino también al dueño de la casa, a quien la alquile, al promotor y al proveedor de servicio que va de las 1.000 unidades fijas a 5.000 unidades fijas. Cada una representa a un litro de nafta súper que hoy representa casi 22 pesos”, puntualizó Mensor.

Para la redacción de este ante proyecto, han trabajado los distintos sectores de la ciudad y ese es otro aspecto positivo que destacó el funcionario: “sumamos a SADAIC, el Colegio de Martilleros, la Defensoría del Pueblo, la Policía Bonaerense, Federal, Prefectura y el Ministerio Público Fiscal; además de todas las áreas municipales. En las próximas semanas se verá plasmado este proyecto y será aprobado en el Concejo Deliberante”.

DIGITALIZACIÓN EN INSPECCIÓN GENERAL

Desde la Dirección de Gobierno también avanzaron en la modernización de los trámites para Inspección General y prontamente habrá novedades. “Mantuvimos una reunión con funcionarios de Modernización de la Provincia y la Nación para digitalizar los trámites de Inspección General, no firmar más papeles sino utilizar formularios digitales. Pensamos que es un salto de calidad para cualquier trámite. Habrá una ventanilla única de trámite donde el contribuyente pueda hacer todo en una misma ventanilla”, explicó Mensor.

Otro dato importante tiene que ver con acercar a los barrios de la ciudad la posibilidad de habilitar los locales sin costo alguno: “estamos hablando también la posibilidad de brindar habilitaciones sin costo para regularizar a todos los comercios que están en los barrios, sobre todo. El municipio se acercará al comercio para informarle la situación y no se le cobrará ningún impuesto para brindarle facilidades”, concluyó.