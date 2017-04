Emilio Bustamante: “Queremos buscar un buque propio del puerto que lleve productos locales”

El Director Ejecutivo de la Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, Emilio Bustamante, habló en la 99.9 sobre una idea a la que le están dando forma y consiste en tener un buque propio del puerto local para sacar mercadería local: “viajaremos a Panamá para ver este tema, porque no queremos ganar plata, sino salir hechos para incentivar este tipo de comercio”, remarcó.

La salida de productos por el puerto local es un objetivo que se sigue persiguiendo desde algunos sectores locales. El Director Ejecutivo de la Terminal de Contenedores 2, Emilio Bustamante, es uno de los principales impulsores y comparó los beneficios que incluso podrían tener las empresas y la ciudad en general.

“Todo lo que sucede es consecuencia de que Argentina no tiene un sistema logístico, no le ha dado importancia al tema. El mundo se desarrolló en base a los negocios y nosotros insistimos en que el puerto puede ser un polo de desarrollo industrial, pero debemos hacerlo con la ciudad completa”, señaló en la 99.9 sobre la idea de poner el puerto en el centro de la escena económica de la ciudad nuevamente.

Esto no desestimaría otras fuentes de ingreso históricas para la ciudad, sino que, por el contrario, las impulsaría más desde el punto de vista de Bustamante: “si el puerto lo desarrollamos, el turismo seguirá porque incluso habrá más. Creemos que es la solución para la desocupación que hay en la ciudad. Cualquier país desarrollado del mundo tiene un sistema de navieras y exporta sus productos por allí”.

La contraposición se ve a diario en las rutas argentinas donde hay una enorme carga de camiones circulando que no sólo complican el tránsito en las rutas, sino que además generan un costo más amplio. “Sigue la fiesta de los camiones por la Ruta 2. Venía viajando desde Buenos Aires y saqué unas fotos a la altura de Maipú porque había una cantidad enorme de camiones. La empresa McCain utiliza mil camiones de ida y mil de vuelta por mes; está gastando un 35 o 40% más caro de lo que le saldría ir con buques”, ejemplificó.

El objetivo que persiguen en primera instancia es comprar un barco para que la ciudad lo pueda utilizar sacando sus productos y comprobando la reducción de costos que representaría: “si queremos fomentar el turismo, no podemos tener 40.000 camiones en las rutas. Debemos poner una empresa naviera que lleve nuestros productos, esa es la salida. Queremos ir a buscar un buque propio del puerto que lleve productos mientras siguen llegando libremente las restantes navieras. Viajaremos a Panamá para ver este tema, porque no queremos ganar plata, sino salir hechos para incentivar este tipo de comercio”.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno municipal, algo que Bustamante calificó de inédito: “la Municipalidad se está prendiendo en el tema, algo que nunca pasó antes. Eso es buenísimo y me encanta“, finalizó.