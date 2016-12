Emilio Sucar Grau: “Secuestramos 300 kilos de pirotecnia”

El titular de Inspección General de General Pueyrredón, Emilio Sucar Grau, habló en la 99.9 sobre el uso de pirotecnia en Navidad y remarcó que “el saldo es positivo porque tuvimos el caso de una sola niña que esperemos se recupere pronto”.



Con la llegada de la Navidad en Mar del Plata se pudo ver una importante presencia de fuegos artificiales que, por suerte, no tuvo graves consecuencias, excepto una niña de 14 años con heridas que resultan leves.

En la 99.9, el titular de Inspección General de la comuna de General Pueyrredón, Emilio Sucar Grau, señaló que “secuestramos 300 kilos de pirotecnia, hemos trabajado mucho pero siempre queda más por hacer. El municipio es cada vez más grande y sigue creciendo”.

Tener tan pocos casos de heridos con pirotecnia en la primera de las fiestas, resulta un saldo favorable, pero deben enfocar ahora los esfuerzos para el 31: “año tras año la estadística va bajando, estaría bueno llegar en algún momento a pirotecnia cero. Hemos estado en la calle, trabajando y trataremos de seguir haciéndolo en esta semana para que en año nuevo no haya ninguna víctima”.

De todas maneras, apelaron a la responsabilidad de los que utilizan la pirotecnia: “generalmente se dan por imprudencia. Hay que seguir el instructivo siempre que trae la pirotecnia, que los menores estén acompañados por adultos, no encenderlas en lugares que sean inflamables y demás medidas de seguridad”.

Al momento de trazar un balance de la Noche Buena, Sucar Grau remarcó que “es positivo más allá de esta niña que esperemos que se recupere pronto”.