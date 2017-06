Emilio Sucar Grau: “Teníamos muchas denuncias de vecinos y comerciantes de Plaza Rocha”

El director de Inspección General, Emilio Sucar Grau, habló en la 99.9 desde Plaza Rocha donde están llevando adelante un operativo para evitar la venta ilegal en el sector, teniendo en cuenta los reclamos de las personas que viven y trabajan en la zona: “estamos tratando de recuperar una plaza que es de la comunidad, es de todos y debe estar limpia. Queremos que trabajen, pero que lo hagan a derecho”.

La mañana comenzó convulsionada en Plaza Rocha donde funcionarios municipales se presentaron para realizar un operativo que buscaba regularizar la venta ilegal que se da en el sector. Uno de los que encabezó el operativo fue el director de Inspección General, Emilio Sucar Grau que desde el lugar habló en la 99.9: “Plaza Rocha es un espacio de uso público y tenemos muchas denuncias de vecinos y comerciantes porque se genera una venta ilegal de mercadería en un espacio público que es de todos los marplatenses”.

Trabajaron todas las dependencias porque se trata de un movimiento que se da habitualmente en el lugar y cada vez tiene más adeptos ejerciendo la venta ilegal de todo tipo de productos: “estamos junto Transporte, Tránsito, Bromatología, Policía Local y Policía Departamental, tratando de recuperar una plaza que es de la comunidad, es de todos y debe estar limpia. No se debe perjudicar a los comerciantes que pagan sus impuestos y se vende mercadería sin saber la procedencia”, remarcó sabiendo que incluso se comercializan alimentos.

Como respuesta, las personas afectadas decidieron cortar la circulación de la Avenida Luro: “los feriantes cortaron la calle pidiendo que se los deje trabajar, pero nuestra tarea es que la gente esté a derecho, trabajando, pero bajo una normativa. Serán unas 50 personas las que cortaron Luro y Dorrego”, comentó Sucar Grau.

La problemática pasa por una falta de normativa para que puedan estar allí legalmente, algo que en su momento les prometió el concejal Marcos Gutiérrez y que nunca cumplió: “el año pasado vinieron concejales que les prometieron una ordenanza y no han cumplido. Nosotros desde el municipio acompañaremos una ordenanza para que tengan un lugar y una autorización para trabajar, lo que queremos es que estén a derecho”, indicó el director de Inspección General.

Por último, destacó que no llegaron al lugar para desalojarlos violentamente, sino que intentaron explicar el contexto de la situación que se da: “vinimos 6.30 de la mañana a hablar con ellos para informarles como es la situación, entendiendo tanto las problemáticas que tienen ellos, como las que tienen los comerciantes de la zona. Es una exigencia del barrio y tenemos que responder a la comunidad”, concluyó.