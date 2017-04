En abril mataron a una mujer cada 30 horas: un horror sin fin

Es el cómputo de casos registrados este mes en el país.

Una mujer asesinada por día, en lo que va de abril. Algunos de ellos, como el de Micaela García o el de la tucumana Ornella Dottori, con abuso sexual. Esa es la conclusión que arroja un relevamiento hecho a partir de datos publicados en medios de comunicación, sólo para el último mes. De los 28 asesinatos, 18 fueron también con violaciones.

Anteayer fue encontrado el cuerpo de Araceli Fulles, en José León Suárez, después de estar más de 20 días desaparecida. Los investigadores tardaron varias horas en identificarla porque su cuerpo estaba descuartizado.

Aunque los casos más resonantes son los de Micaela y Araceli, la lista es mucho más larga.

El sábado 1 de abril desapareció Micaela García, después de salir de un boliche, en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Su cuerpo apareció el 8 de abril, en un descampado. Había sido violada. Por ese hecho están presos Sebastián Wagner y Néstor Pavón. El homicidio desató una polémica contra el supuesto “garantismo” del juez que liberó a Wagner y activó que el Congreso habilite el registro de violadores.

El 2 de abril desapareció Aracelli Fulles. Un cuerpo desmembrado fue encontrado anteayer, en una casa en José León Suárez, y confirmaron que es el de la joven.

El mismo día de la desaparición de Araceli, se encontró en una plaza de Iguazú, en Misiones, el cuerpo de Belén Rivas. Había sido violada y luego estrangulada. Tenía 16 años y estaba embarazada. Un amigo de la adolescente es el único detenido.

El 8 apareció el cuerpo de Micaela. Un día después, Silvia Castañera fue asesinada en su casa de la ciudad santafesina de El Trébol. Su ex pareja fue a la comisaría para informar el deceso y quedó detenido.

Ese 9 de abril murió otra mujer, María Estela Torres, después de agonizar durante tres semanas, tras haber sido atacada por un hombre que no soportó que ella no quisiera volver a ser su pareja, justamente porque la golpeaba. Silvio Villalba está detenido por el homicidio. La familia de María Estela cree que se metió en la casa donde ella vivía, y esperó que volviera para matarla.

En la noche entre el 10 y el 11 de abril, el escenario del horror fue la provincia de San Juan y la víctima, una nena de 3 años. Violada y asesinada a golpes, Silvina Núñez se sumó al listado de las mujeres asesinadas brutalmente. La pareja de su madre admitió que le pegó porque lloraba.

El 11 de abril desapareció Marina Vedia Durán, en la localidad mendocina de Los Corralitos. Su cuerpo, mutilado por animales, apareció 10 días después. Su ex pareja fue imputado por el delito. Ella tenía tres hijos y estaba embarazada de tres meses. La lista sigue. Un usuario de Twitter armó una suerte del calendario del horror (la imagen de la derecha). Un perfecto e impactante resumen de lo que ha sucedido este mes en materia de femicidios.