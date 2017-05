En Brasil, un estudio experimental aplica piel de peces para curar quemaduras

El nuevo tratamiento es para quemaduras graves y usa la piel del pez tilapia, alivia el dolor de las víctimas y reduce costos médicos.

Piel de cerdo congelada e incluso tejido humano se han colocado durante mucho tiempo en quemaduras para mantenerlas húmedos y permitir la transferencia de colágeno, una proteína que promueve la curación.

Los hospitales públicos de Brasil, sin embargo, carecen de suministros humanos y piel de cerdo o de las alternativas artificiales fácilmente disponibles otros países. En cambio, el vendaje con gasa, que necesita cambios regulares – a menudo dolorosamente – es la norma.

La tilapia es abundante en los ríos y granjas piscícolas de Brasil, que se están expandiendo rápidamente a medida que crece la demanda por peces de agua dulce con sabor suave.

Científicos de la Universidad Federal del Ceará, en el norte de Brasil, han encontrado que la piel de tilapia tiene suficiente humedad, colágeno y resistencia a las enfermedades a niveles comparables a la piel humana, y puede ayudar en la curación.

En China, los investigadores han probado la piel de tilapia en roedores para estudiar sus propiedades curativas, pero los científicos en Brasil dicen que sus ensayos son los primeros en seres humanos.

“El uso de la piel de tilapia en quemaduras no tiene precedentes”, dijo Odorico de Morais, profesor de la Universidad de Ceará. “La piel de los peces suele ser desechada, por lo que estamos utilizando este producto para convertirlo en algo de beneficio social”.

El tratamiento de tilapia puede acelerar la curación en varios días y reduce la necesidad de analgésicos, dicen los investigadores brasileños.

Técnicos de laboratorio universitarios trataron la piel de los peces con varios agentes esterilizantes y lo enviaron a San Pablo para su irradiación para matar virus antes del envasado y refrigeración. Una vez limpio y tratado, puede durar hasta dos años, dicen los investigadores. El tratamiento elimina cualquier olor a pescado.

En ensayos clínicos, la terapia alternativa se ha utilizado en al menos 56 pacientes para tratar quemaduras de segundo y tercer grado. Los pacientes, con las extremidades cubiertas por la piel de los pescados, se asemejan a criaturas de una película de la ciencia ficción.

El mecánico Antonio Janio quemó gravemente su brazo con una filtración de gas de soldadura. Él dice que el tratamiento de la piel de tilapia es más eficaz que los vendajes que necesitan ser cambiados cada dos días.

La piel de los peces tiene altos niveles de colágeno tipo 1, permanece húmedo más tiempo que la gasa, y no necesita ser cambiado con tanta frecuencia.

La piel de tilapia se aplica directamente sobre el área quemada y se cubre con un vendaje, sin necesidad de ninguna crema. Después de unos 10 días, los médicos retiran el vendaje. La piel de tilapia, que se ha secado y aflojado de la quemadura puede ser retirada.

“Usen la piel de tilapia, es excelente”, dijo Janio. “Hace desaparecer el dolor, no necesitas tomar medicina, en mi caso, no lo necesitaba, gracias a Dios”.

Morais dijo que el tratamiento de la piel de la tilapia cuesta 75 por ciento menos que la crema de sulfadiazina que se usa típicamente en los pacientes con quemaduras en Brasil, ya que es un producto de desecho barato para la píscicultura.

Los investigadores esperan que el tratamiento sea comercialmente viable y alentar a las empresas a procesar la piel de tilapia para uso médico.