En diciembre comenzará a operar el primer banco digital de la Argentina

El directorio del Banco Central (BCRA) aprobó hoy la concesión de la licencia para Wanap, el primer banco digital de la Argentina, cuyo capital inicial será de 10 millones de dólares y que comenzará a operar en diciembre próximo.

Wanap es un emprendimiento de Eduardo Eurnekian, Guillermo Francos y Juan Carlos Ozcoidi, con el que buscan modernizar el sistema financiero actual.

Francos, ex presidente del Banco Provincia y socio de Eurnekian en el emprendimiento, dijo a Télam que “el Banco Central aprobó hoy la licencia para nuestra entidad como corolario de un proceso que comenzó de manera informal a principios del año pasado y que, de manera formal, se concretó en noviembre cuando se presentó el proyecto concreto de nuestra parte”.

Adelantó que, “de manera tentativa, nuestra operativa como banco digital se iniciará en diciembre próximo, una vez que el Central nos autorice a funcionar tras realizar las pruebas de seguridad y de sistema de la entidad”.

Wanap, un banco completamente digital, sin cajeros físicos y sin sucursales, operará a través de Internet y utilizará los cajeros electrónicos de la Red Link, por lo que sus costos serán muy inferiores a los de la banca tradicional y, por ende, podrá ofrecer tasas de interés, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y corrientes y créditos a precios y condiciones significativamente más bajos que el resto de entidades, explicó Francos.

El principal accionista de Wanap es Eurnekian, quien aportó el 85% del capital inicial, en tanto que Francos y el ex gerente comercial del Bapro bajo su presidencia, Ozcoidi, fueron los responsables del desarrollo del proyecto de banco digital y son accionistas minoritarios de la flamante entidad.

El modelo sobre el que se construirá el primer banco digital argentino es el que llevó a un fuerte desarrollo y expansión a los europeos Atom Bank, de Gran Bretaña; N26, de Alemania; o el ING en España.

Para coadyuvar en esa dirección, Wanap tiene como socio tecnológico a la firma tecnológica española Indra, que tendrá a su cargo los sistemas digitales que ofrece en los procesos electorales de distintos países, entre ellos la Argentina.

“Todos esos bancos se han caracterizado por digitalizar todo el servicio, ya que no manejan dinero físico, cajeros físicos, y comenzaron operando, como lo haremos nosotros, sólo en banca de personas”, dijo Francos, quien también se mostró muy optimista sobre el margen de desarrollo que tiene el emprendimiento.

“De esta forma, en un proceso que puede llevar un máximo de 10 minutos y, a través de una aplicación del banco que se puede descargar en un teléfono móvil, cualquier persona puede hacerse cliente y obtener una calificación crediticia a través del sistema, que le informará que se le ha concedido una cuenta, una tarjeta de crédito y un crédito de un monto acorde con su calificación”, explicó Francos.

En una etapa inicial, Wanap contará con una planta de entre 35 y 40 personas y la oficina central estará instalada en el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Francos destacó que “todo esto pudo avanzar por la enorme disposición del Banco Central, de su presidente, Federico Sturzenegger, y de todo su equipo, que ha acompañado todo este proceso y que ha tenido una apertura para la impresionante modernización digital que supone esta iniciativa, en línea con la que propicia el ente monetario”.

“Nosotros creemos que Argentina tiene una gran posibilidad de desarrollo de su sistema financiero, ya que éste no supone hoy más del 14% del PBI del país”, consideró el ex presidente del Banco Provincia.

Francos evaluó que “una banca digital es un mecanismo de desarrollo espectacular del sistema, ya que facilita el trámite de hacerse cliente de un banco a cualquier persona y, en segundo lugar, una mayor eficiencia en el sistema bancario al bajar el costo de operación de la entidad, lo que se traducirá en préstamos más baratos y tasas de interés menos onerosas”.

“Por ejemplo, nosotros podríamos decirle a un cliente que si actualmente el sistema bancario tradicional le paga 1% de interés anual por su dinero en caja de ahorro, nuestra remuneración podría ser del 5% ó 6%”, concluyó Francos.