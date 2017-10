Eneas Vaca Bualó: “Lanzamos una convocatoria para el financiamiento de proyectos artístico-culturales”

El coordinador de Plataforma 12 – Banco de Artistas, Eneas Vaca Bualó, señaló a través de la 99.9 de que se trata la Convocatoria 2017 que han lanzado para financiar proyectos: “vamos a contribuir con un aporte económico al financiamiento total o parcial de proyectos relacionados con el arte y la cultura”, explicó.

Plataforma 12 – Banco de Artistas lanzó una convocatoria para los proyectos artísticos-culturales que necesiten financiamiento volviéndose una buena opción para todos aquellos que están tratando de desarrollar alguna idea. El coordinador de esta organización, Eneas Vaca Bualó, habló en la 99.9 brindando algunos detalles.

En principio referenció la tarea que realizan: “se llama así el espacio por el contexto en el que se encuentra ya que está en el Piso 12 del edificio de Banco Provincia. Es un laboratorio multidisciplinario de investigación creativa, donde promovemos actividades culturales y artísticas en general y de las artes escénicas en particular”, dijo.

Esta nueva iniciativa puede ser importante para muchos artistas locales: “llevamos a cabo un programa que se llama “Apoyo al Desarrollo Cultural y a la Creación Artística” donde abrimos una convocatoria para contribuir con un aporte económico al financiamiento total o parcial de proyectos relacionados con el arte y la cultura. Todas las entidades de bien público pueden presentar sus proyectos para ser seleccionados y recibir el financiamiento”, indicó Vaca Bualó.

A pesar de compartir espacio con el Banco Provincia, no tendrán financiamiento proveniente de la entidad, sino que la generarán ellos mismos: “creemos que la cultura no debe estar subsidiada por el estado y el aporte económico se dará desde nuestra actividad artística. Para ello realizaremos una serie de eventos artísticos en nuestra sede abierto a la comunidad y lo recaudado a través de un bono contribución se destinará a los proyectos artísticos o culturales seleccionados en la convocatoria”.

Si bien todavía no saben cuanto dinero necesitarán, lo irán ajustando de acuerdo a los proyectos seleccionados: “dentro de lo que se pide en la convocatoria, está el presupuesto que se necesita y por eso haremos los eventos necesarios que cubrirían el dinero que necesitamos. Los proyectos que se escojan deben generar un enriquecimiento del quehacer artístico”, señaló luego.

Para conocer más detalles de la convocatoria se puede llamar al 495-5337 o bien en el Piso 12 de Banco Provincia en San Martín y Córdoba. La convocatoria es del 2 al 31 de octubre. En plataforma12.com hay una pestaña que dice “Convocatoria 2017” donde se puede ampliar la información e incluso enviar la documentación.