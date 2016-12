Enrique Zuleta Puceiro: “La salida de Prat Gay fue un acto de disciplinamiento de Macri”

El analista Enrique Zuleta Puceiro dio su opinión en la 99.9 sobre la salida de Alfonso Prat Gay e indicó que “es una definición de como trabaja el presidente que es el Ministro de Economía, es el que conduce”. Además, habló sobre las posibilidades de cara a las elecciones del año próximo: “una elección nacional de diputados está dando un resultado muy similar a la elección de 2015”.



La salida del gobierno de Alfonso Prat Gay ha sido uno de los temas políticos centrales de las últimas horas en el país y en la 99.9, brindó su opinión el analista Enrique Zuleta Puceiro, quien aseguró que “esta decisión es el resultado de un final de año traumático para el gobierno. En materia económica estuvo muy a la defensiva y hubo situaciones como la discusión del impuesto a las ganancias que le dieron un final político con iniciativa y perspectivas de dividir a la oposición”.

Desde su punto de vista, se trata de una movida donde el presidente Mauricio Macri pretende demostrar que es él quien tiene las riendas en materia económica dentro del gobierno: “Prat Gay era un disidente en varias medidas, no tenía que ver con el enfrentamiento con Sturzenegger que se quiso imponer. Él no quería pagar costos y estaba a punto de consolidar un objetivo del blanqueo que lo iba a tomar como que hacía cosas profundas. Es un acto de disciplinamiento y definición de como trabaja el presidente que es el Ministro de Economía, es el que conduce”, afirmó Zuleta Puceiro.

Las encuestas que han manejado desde que asumió el mandato a finales del año pasado, indican que Macri ha caído en sus números, pero todavía tiene una imagen fuerte: “Macri tuvo durante todo el año un deterioro pronunciado de su evaluación de desempeño. Ha bajado 22 puntos entre enero y diciembre. Está ahora en un poco más de 50 puntos, tiene resto aún. No ha generado rechazos profundos ni antipatías totales”, remarcó.

Incluso todavía hay una parte de la población que tiene confianza en sus políticas, principalmente las económicas. Zuleta Puceiro, se animó además a anticipar lo que puede suceder en las elecciones de medio término de 2017: “el 65% cree que el gobierno nacional tiene capacidad para controlar el proceso económico. La gente está convencida que es un gobierno de gente honorable, que no roba y tiene como finalidad que la gente viva mejor. Una elección nacional de diputados está dando un resultado muy similar a la elección de 2015”, finalizó.