Erika Schajnovich Aguirre: “Las leyes de abordaje para el Síndrome de Asperger no se cumplen”

La abogada Erika Schajnovich Aguirre, presidenta de Asperger Mar del Plata se refirió a las características del Síndrome y además, reclamó que se cumplan las leyes que están aprobadas. También se refirió a las madres que celebraron el cambio de división de un niño con este síndrome en el colegio: “estas madres con su inconducta maliciosa lo que hicieron fue generar muchísimo daño”, señaló.

El síndrome de Asperger ha entrado en escena en la última semana después de un caso familias de un colegio que celebraban públicamente que habían cambiado a un niño con Asperger de división. Sin embargo, en el común de las personas, se sabe poco sobre este síndrome y sus características.

La Dra. Erika Schajnovic Aguirre es la encargada de dirigir Asperger Mar del Plata y dio detalles muy importantes para conocer un poco más sobre el tema. Al respecto señaló que “no es una enfermedad, es un conjunto de características, un trastorno generalizado del desarrollo de base neuro-biológica que forma parte del espectro autista sin ser autismo. No hay un retraso en la adquisición del lenguaje,. No tiene cura, pero si un abordaje y tratamiento que acompañará a la persona desde la cuna hasta la tumba”.

El principal problema que encuentran las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como el caso de Asperger Mar del Plata, es que no se cumple con la legislación vigente: “no hay políticas públicas o estatales, tenemos una normativa del 2014 sobre la convención de los derechos de las personas con discapacidad que le dio jerarquía constitucional. Tenemos la Ley Nacional de abordaje integral e interdisciplinario de los trastornos del espectro autista, que es de efectivo cumplimiento, en su artículo segundo plantea la creación de un programa de difusión sobre todos los trastornos incluido el Asperger. Ante la ausencia de estas políticas, nos hemos hecho las ONG la voz de las familias que tienen esta problemática y principalmente en el ámbito escolar porque nos encontramos con estos casos de discriminación”, referenció.

La actitud de las familias de los chicos que celebraron el cambio de división de uno de los compañeros de sus hijos que tiene este síndrome, va más allá de la noticia: “estas madres con su inconducta maliciosa lo que hicieron fue generar muchísimo daño, pero no tenemos políticas públicas dejando de lado los partidos políticos y ese es el principal problema”, reiteró la abogada.

Como en tantos otros temas, Argentina tiene una legislación acorde a lo que se necesita, pero el cumplimiento de las leyes es el talón de aquiles: “tenemos un plexo normativo que es ejemplo en Sudamérica, pero no se hacen de efectivo cumplimiento y también debemos informarlas para que las familias puedan hacer valer los derechos de sus hijos. Los docentes nos viven escribiendo para pedir información porque no están capacitados desde el ámbito estatal”.

CONVIVIR CON ASPERGER

El Síndrome de Asperger forma parte de las personas, pero no todos aquellos que lo poseen tienen similares características, sino que se entrelaza con la personalidad de cada individuo: “soy madre de un adolescente y un joven con síndrome de Asperger y son totalmente diferentes. Yo misma tengo síndrome de Asperger y soy abogada. No tengo pánico escénico y de golpe nos podemos encontrar con una persona que le cueste interactuar con otras personas. A veces el síndrome se da sólo y en otras oportunidades concomitante con otros síndromes”, explicó Shajnovich Aguirre.

Para las personas que no saben como detectar la aparición del síndrome, la presidenta de Asperger Mar del Plata detalló algunas características propias que son los primeros indicios: “se detecta generalmente cuando el chico ingresa al ámbito educativo. Incluso a mí me costó darme cuenta que mis hijos lo tenían. Hay síntomas claros como un hablar hiper correcto, temprano, monocorde al estilo mexicano; de chiquitos, cuando se ponen muy ansiosos, caminan en puntas de pie y aletean con sus manos, también tienen problemas de torpeza motriz. Tenemos alta sensibilidad sensorial en cuanto a ruidos, fragancias, texturas de comidas y prendas. Cuando estamos en medio de mucha gente, como el caso del aula, hay fragancias, ruidos, chicos jugando y se sufre una sobrecarga sensorial”, explicó.

Al no tener en cuenta esta situación es que se generan las discriminaciones como la que se detalló previamente: “siempre se dice que los que tenemos aspeger contamos con empatía, pero quienes la tuvieron esta vez fueron las familias de los chicos que festejaron que al nene lo cambiaran de división. Gracias a Dios no lo sacaron del colegio, pero de todas maneras, es privarle un derecho al niño”, finalizó.