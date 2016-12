Escándalo en Diputados por el repudio a la represión a dirigentes K en Jujuy

Los diputados K pidieron repudiar la agresión a Mayra Mendoza ayer en Jujuy y el radical Mario Negri se plegó al pedido, pero con un discurso que los enfureció. Miralo.

La última sesión del año del Congreso comenzó con escándalo. Es que si bien oficialismo y oposición coincidieron en sacar una resolución en repudio de la violación de los fueros de la diputada Mayra Mendoza, quien fue agredida en Jujuy por la policía provincial cuando pretendía asistir al juicio a Milagro Sala, en la antesala se dijeron de todo y cruzaron acusaciones.

En medio de la tensión, un discurso del radical Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos, enfureció a la bancada K que comenzó a abuchearlo.

El debate se inició con una cuestión de privilegio del bloque del Frente para la Victoria-PJ, que a través de la camporista Gabriela Estévez, pidió repudiar la violencia y exhortó al resto de los bloques a expresar su solidaridad a Mendoza.

Estévez afirmó que “lo que sucede en la provincia de Jujuy“ con Sala así como “el acoso permanente que recibe la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner“ es “una situación promovida por el gobierno nacional que tiene su correlato en cada una de las provincias“.

Negri tomó el reclamo y criticó sin nombrarlo a Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, por agredir a un policía jujeño.

La bancada K chifló a Negri y Héctor Recalde le aclaró que Pietragalla, ex diputado de La Cámpora, había salido en defensa de una militante a la que un policía estaba tocando.

Enseguida, el cordobés subió el tono: “Vamos a condenar cualquier agresión, como con cualquier otro legislador que ocupe una banca sin importar el color político“, dijo. Pero le recordó a los kirchneristas – a los que llamó “dueños de la historia y de la verdad”– que “recularon cuando amenazaron a la diputada (Gladys) González, recularon cuando golpearon al diputado (Nicolás) Del Caño“.

“Acá no hay dueños de derechos humanos, ¿quiénes se creen que son los que votaron la amnistía de (Ítalo) Luder? ¿Quiénes tienen la vara más alta de la historia, ustedes?“, siguió Negri ya a viva voz y dijo: “No lo voy a callar porque lo tengo acá (señalando su garganta), yo soy preso de Isabel Perón cuando gobernaban ustedes“.

Mientras la bancada K le gritaba caradura, Negri siguió hablando. “Hay que tener la vara pareja, hubo un colega al que la gendarmería lo golpeó y era de la Izquierda y casi nos echaron por la ventana cuando pedimos repudio”, sostuvo.

“Ustedes con Milani, no me voy a callar, no me voy a callar, ustedes no son dueños de la historia, firmaron el memorándum con irán, no me van a insultar, se los digo… ustedes que le pisaron la cabeza a los Qom durante 5 años en todo el país, ustedes que hicieron el Proyecto X, ustedes que llevaron a Milani ofendiendo los Derechos Humanos de toda la sociedad”, los acusó.

En medio de gritos y aplausos por igual, el radical terminó su tiempo pidiéndole disculpas a Emilio Monzó, titular de la Cámara Baja, por lo extenso de sus palabras. “Ojalá pudiera borrar esto, ¡es que un día tiene que terminar la historia de los que quieren ser dueños de la historia!”, lanzó.