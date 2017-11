España, sin taxis, en protesta contra Uber y Cabify

El sector ha convocado 24 horas de huelga en protesta por la falta de regulación en el sector.

Un grupo de taxistas ha cortado la A-6 en sentido entrada a Madrid y han provocado fuertes retenciones. Es una de las medidas llevadas a cabo por el sector, convocado a la huelga para protestar por el aumento de licencias de VTC y la falta de regulación en el sector. El paro de 24 horas, comenzó a las 06:00 horas de la mañana. Madrid ha amanecido con turistas algo confusos al hacer señales a unos taxis que nunca se les acercaban en las terminales de llegada de Barajas, y con decenas de taxis que circulaban por las principales calles de la capital haciendo sonar su claxon pero sin aceptar pasajeros.

Las primeras horas de la huelga de taxistas discurren con normalidad en la capital, donde sí se está viendo circular a cientos de taxis, muchos de ellos venidos de otras provincias, para participar en la manifestación que esta mañana arrancará de la glorieta de Atocha.

En Barcelona, los turistas que han aterrizado en las primeras horas de esta mañana en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat han recibido con desconcierto la noticia de que no hay taxis disponibles para desplazarse hasta la capital catalana debido a la huelga. Así, enseguida se han vaciado las parrillas de taxis de las terminales T1 y T2 del aeropuerto barcelonés, donde solo se han quedado algunos taxis de “servicios mínimos”, que darán servicio a personas mayores o con dificultades de movilidad.

En paralelo, se ha cerrado el acceso directo a la parada de taxis y se ha colocado un cartel en el que se informa de que durante la jornada de hoy no habrá taxis por un “conflicto laboral”. Además, una trabajadora de Aena se ha colocado en este punto a fin de resolver dudas e indicar a los recién llegados dónde pueden coger los medios de transporte alternativo. El transporte alternativo preferido ha sido el Aerobús, como suele ser habitual cuando hay huelga de taxis, ya que es la forma más rápida de llegar hasta el centro de la ciudad. No obstante, los usuarios también puede optar por la línea L9 Sur del Metro y los servicios de autobús y tren de líneas convencionales.

El presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) y de la Federación Profesional del Taxi (FPTM), Julio Sanz, no descartó alargar la huelga de 24 horas, dependiendo de cómo transcurra la jornada de huelga. “No estamos hablando de la finalización de la huelga a las seis de la mañana del jueves, porque si no hay solución se alargará. No descartamos continuar la huelga y seguir exigiendo a la Administración medidas con las que podamos dar solución a esto”, indicó.

Cambios normativos

Sanz señaló que para que la huelga no se alargue necesitarían cambios normativos “que garanticen la convivencia entre dos sectores”, y aclaró que estos cambios normativos “no son sacar un real decreto que ponga fin a la burbuja especulativa, sino un cambio que nos garantice y nos dé la solvencia de poder volver a nuestras casas tranquilamente”.

Además, demandó que se clarifique “sin matices ni interpretaciones” cómo deben prestar el servicio las VTC, “para que no surjan enfrentamientos y se determine dónde deben estar esos vehículos”. En este sentido, apuntó que “donde no deben estar es en la puerta de hoteles, en vías públicas captando clientes, apostados detrás de una esquina o en las estaciones”.

Para Sanz, lo más importante es que haya voluntad política para buscar soluciones a este problema, lo que “permitirá a distintos colectivos convivir perfectamente”. “Si no la hay y siguen haciendo lo mismo que hasta ahora, estarán engañando a más de 100.000 familias”, por lo que entonces “tenemos un serio problema”, recalcó, porque “lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestras familias”.

“Mientras el taxi invierte en las licencias por un puesto de trabajo, las VTC invierten para un negocio y especulación, ya que consiguen licencias a 36 euros y las están llegando a vender por hasta 70.000 euros”, dijo Sanz, quien aseguró que no defienden un monopolio ni subida de tarifas, “simplemente poder volver a casa sabiendo que vamos a poder seguir siendo taxistas”.