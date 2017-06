Estados Unidos entrega todos los archivos de Odebrecht a la Argentina

Trump ordenó abrir sus bases de datos. Aportará nombres de funcionarios argentinos corruptos, números de cuentas y transferencias bancarias.

Estados Unidos decidió entregar a los jueces argentinos todos los archivos vinculados con los sobornos que pagó Odebrecht: nombres de funcionarios argentinos corruptos, números de cuentas, transferencias bancarias y hasta abrir sus bases de datos. Julio De Vido, el exsecretario Roberto Baratta, José María Olazagasti (exsegundo de la AFI), el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y su “operador” Manuel Vázquez aparecerían comprometidos.

Esos datos, que son verdaderamente explosivos -y permitirían identificar directamenta varios ex ministros y funcionarios del kirchnerismo- , están en una dirección del Departamento de Justicia de los Estados Unidos encargadas de aplicar la Foreing Corrupt Practices Act. Si bien en ese país hay causas en trámite (on going, según la fuente de TN.com.ar), esa información no es interesante para la Justicia de los Estados Unidos, pero si es fundamental para la Argentina y para otros países.

La decisión la tomó el presidente nortemaericano, Donald Trump, que le instruyó al Departamento de Justicia (DOJ) de su país “ayudar a la Argentina, que es un país amigo”. La instrucción de Trump es una consecuencia inmediata de la buena relación que entabló con el presidente Mauricio Macri, cuando ambos se reunieron en Washington, y tuvo una consecuencia inmediata en los tribunales de Comodoro Py.

Además, la semana última, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió con el Fiscal General, Jeff Ssessions, uno de los tres ministros más importantes de los Estados Unidos y también, en la Casa Blanca, con Juan Cruz, director para Asuntos de Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Por eso, ayer, el director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Eugenio Curia, sin que nadie lo advirtiera, visitó a tres jueces federales: Sebastían Cassanello, Marcelo Martinez de Giorgi y Sebastián Ramos, que llevan adelante las cuasas por la construcciión de la Planta de Aysa en Tigre y el Soterramiento del Tren Sarmiento. Curia les llevó la novedad y también les dio las claves que se negociaron en los Estados Unidos para poder acceder, en cuestion de semanas, a esa información.