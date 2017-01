Esteban Ramos: “Estamos muy conformes con diciembre y enero”

El titular de la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) se refirió al balance del primer mes del año y lo extendió a diciembre de 2016: “se ha trabajado mucho de jueves a domingo”, destacó en una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años.

El mes de enero está llegando a su final y los balances del sector turísticos terminan de manera positiva a pesar de las constantes publicaciones indicando que la temporada no fue la mejor. Así lo reflejó el titular de la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra), Esteban Ramos en la 99.9: “tuvimos muchos días de sol y mucho calor, lo cuál motivó mucho al turismo de fin de semana, más allá del que ya tenía programado venir”.

El efecto del clima ha sido el principal factor para tener una buena temporada: “es la principal variable que encontramos. Enero suele ser un mes de alquileres o quincenas completas, sin embargo eso se viene reduciendo y se notó más este año. Se ha trabajado mucho jueves, viernes, sábado y domingo. Esto ocurría antes en febrero mucho más”.

Estas modificaciones parecen haber llegado para quedarse e incluso, Ramos apuntó que “estamos muy conformes con lo que ha sido hasta ahora diciembre y enero. Hemos tenido un muy buen mes de diciembre”.

Uno de los lugares que tuvo una buena temporada fue La Perla donde se incorporó una pileta de importantes dimensiones: “hemos hecho inversiones importantes en La Perla y los clientes respondieron en consecuencia. Casi todos los balnearios tienen pileta y el sector no tenía ese servicio. La gente respondió a la inversión, busca servicios y cuando se lo das responde”.

De todas maneras, destacó que es sólo el primer paso: “es una primera etapa recién porque luego vendrá una etapa de remodelación o actualización del complejo para que se mantenga la afluencia de turistas”.

Los cambios en el clima, han generado también un tipo de turismo distinto, incluso desde el punto de vista nocturno: “hubo más días y noches de calor que antes no se daban casi nunca. Mar del Plata era una ciudad donde no se utilizaba mucho el aire acondicionado, sin embargo ahora se utilizan más porque no refresca tanto a la noche”.

Todavía queda por delante el mes de febrero donde son entusiastas y creen que también será positivo: “nunca ha sido un mes fuerte, pero tenemos dos situaciones importantes como los feriados de carnaval donde la ciudad trabaja mucho más incluso que en enero y luego el inicio de las clases una semana más tarde”.