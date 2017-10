Esteban Reino: “La UOCRA está tramitando hace años la construcción de 60 viviendas en Balcarce”

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, confirmó en la 99.9 que hay un pedido pero destacó que se tramita ante el Instituto Provincial de la Vivienda: “nosotros lo único que hacemos es prestar la conformidad para que la obra se haga en el territorio”.

Los hermanos Trujillo parecen seguir con sus negociados en el territorio provincial a pesar de las denuncias que pesan en su contra. En este caso sería una serie de viviendas que se realizarán en Balcarce y sobre lo cuál, habló en la 99.9 el intendente Esteban Reino.

“Lo de la UOCRA es inentendible, los aprietes a la parte empresarial dificultan que se avance como país. Se adueñan de las obras y a través de aprietes logran distintas concesiones”, comentó primeramente sobre la detención del “Pata” Medina y el accionar que se hizo público en los últimos días.

Respecto de las viviendas que construirían los Trujillo en su distrito, advirtió que “se están tramitando en el Instituto de la Vivienda hace mucho tiempo. La UOCRA tiene unos terrenos y querían hacer unas 60 viviendas que no pudieron hacer antes”. Luego aclaró que “nosotros lo único que hacemos es prestar la conformidad para que la obra se haga en el territorio, no tenemos un plan de vivienda porque son contratos directos con el Instituto de la Vivienda”.

En cuanto a estas obras, señaló que no estarían confirmadas aún porque la intendencia no fue notificada al respecto y por ahora, lo único que está haciendo la UOCRA es una obra menor: “se que hace más de dos años que están tramitando entre 45 y 60 viviendas pero no tenemos confirmación de que se realicen en Balcarce. Por ahora están haciendo solamente un cordón cuneta. Por lo menos lo que son estas obras, las vamos controlando”, finalizó.