Esteban Reino: “Le expresamos a Vidal la necesidad de reabrir el EMHSA”

El intendente de Balcarce, Esteban Reino se refirió en la 99.9 a la reunión que mantuvo junto con otros pares y la gobernadora María Eugenia Vidal indicando que “no se abordaron temas políticos porque los distritos presentes no tienen conflictos”. Además, referenció lo sucedido en la convención radical del pasado fin de semana.

La gobernadora María Eugenia Vidal recibió a algunos intendentes con los que no se había juntado con mayor asiduidad y que forman parte de la quinta sección electoral. Entre ellos estuvo el máximo responsable político de Balcarce, Esteban Reino que habló en la 99.9 sobre las conclusiones: “la gobernadora nos dio un panorama de como estaba la provincia y nos preguntó por el avance de algunas obras en nuestros distritos. Después charlamos temas de gestión”.

Uno de los temas destacados fue la posibilidad de que se reabra el EMHSA, decisión que puede afectar directamente a muchas localidades vecinas de Mar del Plata: “en medio de la charla salió nuestra preocupación por los traslados del PAMI y la necesidad de la reapertura del EMHSA para asistir esa demanda”. La consecuencia directa fue permitir que el reclamo llegue al lugar indicado: “tendremos una reunión esta semana con el nuevo titula de PAMI para hablar de estas cuestiones y también otras relacionadas con la obra social. Le planteamos la necesidad de tener un Hospital Regional con la posibilidad de recibir traslados. Nuestro Hospital está en su capacidad máxima”, remarcó Reino.

Las alianzas políticas, según el intendente, no formaron parte de la conversación ante la gobernadora, sobre todo porque los distritos presentes no tienen problemas internos: “tenemos un frente formado y en breve nos vamos a sentar para ponernos de acuerdo. El tema político no fue un tema abordado prácticamente”.

El fin de semana, tuvo lugar la convención radical donde también Reino participó y se definieron cuestiones importantes respecto de las posibilidades del partido de presentarse con lista propia en la interna de Cambiemos: “el sábado se hizo la convención radical y hubo algunos debates fuertes de los sectores que no son gobierno. Por nuestra parte, tuvimos la necesidad de decir el buen trato que tenemos con la gobernadora, algo que no pasaba nunca antes. Estamos integrados con el PRO”. Por último, agregó que “en la convención se llegó a la decisión de que cada distrito tendrá la capacidad de tener boleta, además de ver como podemos mediar para llegar a los mejores acuerdos posibles”.