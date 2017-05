Esteban Reino: “Pretendemos que se recuperen tierras en La Brava y se realice un parque eólico”

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, se refirió en la 99.9 al proyecto que están impulsando para que se declare “paisaje protegido” a la vera de la Laguna La Brava para luego llevar adelante emprendimientos, uno de ellos un parque eólico. También se refirió a la coyuntura política en su distrito y afirmó que no habrá divisiones entre el PRO y la UCR.

La vera de la Laguna La Brava pretende ser reconvertida a un área donde se puedan realizar diferentes tareas, una de ellas destinada a producir energía. Así lo aseguró el intendente de Balcarce Esteban Reino en la 99.9 quien afirmó que junto con los legisladores Maximiliano Abad y Carlos Fernández ya han presentado un proyecto.

“Queremos declarar a la zona de la Laguna Brava como un paisaje protegido que permita cuidar la fauna y pusimos en conocimiento que hay 1.300 hectáreas destinadas a la estación de bombeo que nunca se llevó adelante y que esas tierras están ocupadas. Lo que queremos es que se recuperen las tierras y se realice un emprendimiento de parques eólicos. En la ladera de la Sierra queremos hacer concesiones para que se utilice turísticamente”, especificó.

Desde lo político, están preparando las listas para lo que serán las elecciones de término medio y desde su Partido consideran que Cambiemos no tendrá divisiones y trabajaran conjuntamente: “tenemos muy buena relación en Cambiemos con la gente que tiene la representación del PRO. Seguramente nos pondremos de acuerdo para hacer una lista en conjunto. Lunghi tiene una postura de que lo decida la gente en una elección interna, pero son formas de ver la coalición de gobierno que tiene distintas aristas dependiendo la ciudad”, aclaró sobre lo declarado por su par de Tandil.

Mientras tanto, María Eugenia Vidal es la dirigente política con mejor imagen pública y eso puede ser peligroso en el juego político: “tener la suma del poder público es malo, sea del partido que sea el que gobierne porque tenemos tendencia a volvernos autoritarios, pero depende de la formación que tenga cada uno. Hay que escuchar cuando nos marcan errores honestamente y descartar cuando nos vienen con chicanas”, indicó Reino.

De todas maneras, lejos de lo que se piensa habitualmente el intendente destacó que se puede volver atrás con una iniciativa que la oposición marca como errónea. “Hay una idea que prima y es que cuando uno gobierna tienen que ir todos para el mismo lado, pero no es así, a veces nos equivocamos y debemos corregirnos. No lo veo como una debilidad, sino como una fortaleza”, finalizó.