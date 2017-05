Esteban Wood: “Lo indicado por el NIDA quiebra el romanticismo histórico”

El especialista en la temática de las drogas, Esteban Wood, se refirió en la 99.9 a las conclusiones de un estudio que desarrolló el National Institute of Drug Abuse (NIDA) de Estados Unidos en las ciudades donde se aprobó el uso medicinal del cannabis: “Demuestra que la legalización de la marihuana para usos medicinales, aumentó el consumo. La prevalencia del uso y abuso de cannabis aumentó un 60%”, sentenció.

El NIDA (National Institute of Drug Abuse) realizó un informe apuntado a una de las consecuencias de la aprobación del uso medicinal de la marihuana, que pocos han abordado: las consecuencias en la drogadicción.

El especialista en esta materia, Esteban Wood, habló en la 99.9 acerca de las fuerte cifras que se volcaron: “promovemos la idea de diseñar planes y programas basado en la evidencia y no en la teoría”, aclaró primeramente y luego abundó: “el NIDA es el principal instituto de análisis y demuestra que la legalización de la marihuana para usos medicinales, aumentó el consumo. La prevalencia del uso y abuso de cannabis aumentó un 60%. Los porcentajes son mayores en los estados que fueron pioneros”.

Incluso, para ser más claros en cuanto a los números que en porcentajes pueden parecer difusos, agregó que “el NIDA lo dimensiona en términos de población y dice que hay un millón de adultos más que son adictos y 500.000 con distintos síntomas de lo mismo. Esto quiebra el romanticismo histórico”.

Con el correr de los años, el uso del cannabis sigue mutando y mostrando nuevas formas de aparición que terminan generando también acciones negativas en la población: “los patrones y las modalidades de uso han cambiado. En personas que tienen disfunción psiquiátrica, hace que aparezcan brotes psicóticos. En el caso de Colorado, indica el estudio, que también hay una mayor cantidad de llamadas por intoxicación de menores que consumían productos con Cannabis como un caramelo o un brownie. Lo que no se está midiendo aún pero se empezará a ver es el impacto sobre los terceros, como gente manejando bajo los efectos de la droga, o el impacto laboral, por ejemplo”, advirtió Wood.

En nuestro país, la aprobación de esta ley generó casi un ambiente mediático de celebración, pero no se analizó profundamente la situación: “los medios lo que han hecho es celebrar la legalización del cannabis para uso medicinal, pero me gustaría tener un registro del impacto que tendrá en el consumo”. Uno de esos puntos, es la producción casera que se realiza en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de control: “hay personas que están haciendo aceite en sus casas, mezclando proporciones sin tener idea y hace que los chicos terminen con intoxicaciones en los hospitales, debe haber controles para este tipo de uso”, dijo sobre la intervención del estado.

Durante muchos años, el consumo inofensivo de marihuana ha ganado un terreno demasiado amplio en la opinión pública y por eso, Esteban Wood propone volver a ganar ese lugar, pero con el mensaje opuesto que es el más responsable socialmente: “hay un camino largo para volver a la discusión de fondo, ganar el imaginario popular y hacerle entender a los padres que no es gratuito el consumo de drogas”, finalizó.