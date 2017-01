Esteban Wood: “Se debe rever la nocturnidad en general, no sólo las fiestas electrónicas”

El especialista en la problemática de las drogas, Esteban Wood, se refirió en la 99.9 a los controles en las fiestas electrónicas y señaló que se debe mirar la nocturnidad “de una forma más amplia”. También aseguró que “administrativamente el gobierno desintegró al SEDRONAR”.

La prohibición de realizar fiestas electrónicas que había determinado en su momento el ejecutivo municipal puso la lupa en un tema importante a la hora del control de drogas en este tipo de eventos. Pero el tema, según los especialistas va un poco más allá.

Así lo indicó en la 99.9 Esteban Wood quien aseguró que “el tema puso a Mar del Plata en el centro de la escena. Fue una medida acertada comenzar a controlar, pero si no se hubieran muerto dos personas en Arroyo Seco esto no habría ocurrido. Tropezamos siempre con la misma piedra”.

Hay, dentro de la noche argentina, otros temas que también deberían ser considerados constantemente: “lo de las fiestas electrónicas sucede hace tiempo. Invito a rever la cuestión de la nocturnidad, la fiesta electrónica invita al consumo de sustancias sintéticas, pero nos lleva a pensar como se está divirtiendo la juventud y la gente. Parece que sólo los que están en fiestas electrónicas son drogadictos, pero no pensamos en los que van a boliches y terminan alcoholizados. Hay que mirar la nocturnidad de una forma más amplia”, explicó.

A veces, las personas que terminan internadas por el consumo de drogas no tienen el mejor proceso de desintoxicación y eso se debe a la misma conformación de las sustancias: “se debe trabajar en la detección de la sustancia porque si no tenemos claro la composición de las drogas, es difícil desintoxicar a las personas. Algo que también me parece importante es que el estado tenga que disponer todo un operativo para este tipo de eventos. La segunda parte sería que todos los costos sanitarios de seguridad sean contemplados por el privado que organiza el evento”.

Paralelamente, el estado debe trabajar a favor de estos temas, pero por el momento parece que la idea va en el sentido contrario: “SEDRONAR administrativamente hablando, desapareció. Fue un proceso que se dio en el tiempo, pero con un decreto de la semana pasada se modificó la estructura, las funciones y el nombre de SEDRONAR que este gobierno cerró asignandole funciones de reducción de la demanda, la parte de prevención y asistencia. El estado dejó de tener un organismo con mirada integral en el narcotráfico y en el sector socio sanitario”, explicó quien supo integrar la institución.

Sin dudas, este tipo de decisiones atentan directamente a la lucha contra el narcotráfico. “Esto nos hace retroceder casilleros en las políticas públicas y en el tema droga. Las demandas y las ofertas están absolutamente relacionadas”, finalizó Wood.