Eugenio Semino: “PAMI está muy mal en todo el país”

El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se refirió en la 99.9 a las denuncias que reciben por las irregularidades en la prestación de los servicios de PAMI: “estamos viendo que algunos cambios que se han hecho son anunciados como necesarios y uno los ve como que están apegados a los curros históricos del PAMI”. Además, la palabra de Mercedes Morro.

Las denuncias por el mal funcionamiento del PAMI no son exclusivas de Mar del Plata. El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, indicó en la 99.9 que “la situación del PAMI es igual en todo el país, tenemos demandas y reclamos desde distintos lugares. Desde diciembre, nos está preocupando aún más la producción de medicamentos oncológicos. Se ha cambiado el sistema de la entrega y hay demoras de 30 o 40 días con lo que ello implica”.

Si bien es uno de los temas más preocupantes, no es el único, ya que hay otras cuestiones que son graves: “tenemos una absoluta escasez de camas por varias cuestiones. Hubo prestadores que fueron contratados sin cumplir las normas indispensables para dar la prestación. El período estival trae consigo vacaciones del personal y complica más la situación”.

En medio de estas imprecisiones sobre la calidad del servicio, aparecen contratos que no están claros: “hay un telón de fondo que tiene que ver con la disputa de farmacias y la industria del medicamento por un contrato que se está firmando, pero nadie sabe de que se trata”.

Lo cierto es que cuando parecía que soplaban vientos de cambio, todo se mantuvo igual: “estamos viendo que algunos cambios que se han hecho son anunciados como necesarios y uno los ve como que están apegados a los curros históricos del PAMI. No se les dio el tiempo suficiente para explicarlo previamente y aceitar los circuitos, el paciente termina ingresando en un laberinto con su prescripción médica”, finalizó.

MERCEDES MORRO: “el trato a las personas de la tercera edad es salvaje”

En Mar del Plata, habrá esta mañana una manifestación de distintos centros de jubilados para que se regularicen ciertos puntos. La representante de uno de esos grupos es la Secretaria General en Mar del Plata de UTHGRA, Mercedes Morro que también habló en la 99.9: “presido La Voz del Jubilado y el martes fueron presidentes de distintos centros y trajeron quejas de distintas situaciones que están sufriendo los abuelos. Hay falta de turnos, no tienen donde mandarlos y terminan en el Interzonal. Además, hay demoras en la entrega de medicamentos, los geriátricos que hay la mayoría son malísimos, demoran más de lo convenido los medicamentos oncológicos y más cosas”. Luego agregó que “el trato que le están dando a la gente de la tercera edad es salvaje y se merecen algo mejor”.