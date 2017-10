Fabián Messina: “La desesperación y la angustia son muy grandes”

El director de Posada del Inti, Fabián Messina, volvió a referirse en la 99.9 al atraso en los pagos por parte de un sector del estado que hizo su último depósito en octubre de 2016: “no es que el estado en conjunto dejó de pagar, sino la Subsecretaría como ha sucedido históricamente se atrasa con los pagos, pero hemos entrado en un cuello de botella”, explicó.

La situación de la Posada del Inti y las deudas acumuladas en el tiempo no resultan una novedad porque ha sido una constante durante mucho tiempo. El problema vuelve a salir a la superficie (aunque siempre estuvo presente) por un atraso puntual que los lleva a una posición imposible de sostener.

El director de la entidad que se dedica a brindar cobijo y tratamiento a personas con adicciones indicó en la 99.9 que “hay 64 personas trabajando entre los cuáles hay personal técnico que hacen la guardia y acompañan las 24 horas a los dispositivos residenciales donde hay 120 pacientes. Hay 34 profesionales como psiquiatras, médicos, psicólogos, nutricionistas, terapista ocupacional, trabajadores sociales y siempre del 1 al 10 cobran los técnicos y del 10 al 20 los profesionales”. Luego de esa aclaración, agregó que “lo que ha sucedido este mes es que no han podido cobrar y se nos junta con una serie de vencimientos y demás. A un año del último pago de la sub-secretaría se nos junta esta cuestión”.

Mientras tanto, después del último pago en octubre de 2016, han realizado distintas acciones tendientes a buscar respuestas, pero no la han encontrado: “pedimos audiencia al Ministro de Salud, Andrés Scarsi, ni bien asumió y nunca nos recibió, además le presentamos un reclamo por escrito”. Por otro lado, aclaró que tienen fondos por otros convenios pero son insuficientes: “hay distintos convenios de elevación como con el SEDRONAR, Niñez y Adolescencia de la provincia y algunas obras sociales; por ejemplo. Es funcionar con un 66% de los ingresos donde se empieza a resolver los urgente y no lo importante. Llega un momento que quedas en un cuello de botella”.

Que surja el reclamo una vez más en un período de elecciones, enseguida ha llevado a que el tema pueda politizarse, pero Fabián Messina dejó en claro que estas cosas han sucedido siempre y nunca ha encontrado respuesta, pero ahora se encuentra en un punto de impotencia absoluta. “No es que el estado en conjunto dejó de pagar, sino la Subsecretaría como ha sucedido históricamente se atrasa con los pagos. Hoy estar hablando de esto es entrar en el lodo político y eso a mí no me interesa porque nosotros venimos peleando con esto hace años. El sciolismo y sus referentes nos han maltratado por este tipo de reclamos”, puntualizó.

Mientras tanto, siguen recibiendo pacientes y algunos otros también son dados de alta porque el ciclo no se puede cortar cuando los tratamientos están en marcha: “si hay algo que no dejaremos de hacer es brindar la prestación, ayer ingresamos dos personas derivadas por la Subsecretaría. La semana pasada dimos de alta a 7 pacientes que entraron en octubre, noviembre y diciembre de 2016 y fueron personas por las que no recibimos un centavo pero tuvieron toda la atención disponible”.

Más allá de que la reacción de los funcionarios debería llegar en las próximas horas, Messina destacó la calidad humana de la gente que trabaja en la Posada del Inti: “es muy grande la desesperación y la angustia. Estoy orgulloso de estar al frente de Posada del Inti por el equipo que tenemos”, finalizó.