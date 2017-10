Fabián Portillo: “Lo que le sucedió a la Dra. Perelló se podía prever y brindarle seguridad”

El presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fabián Portillo, expresó en la 99.9 su apoyo a la Dra. Patricia Perelló después de la agresión que sufriera a la salida del juzgado por parte de quienes serían allegados a la familia de Natalia Melmann: “la seguridad fue deficiente en un hecho que se podría haber evitado”, agregó antes de afirmar que la acompañarán ante la justicia en su reclamo.

La agresión que sufrió la abogado Patricia Perelló a la salida de los Tribunales de Mar del Plata luego de que sus defendidos en torno al crimen de Natalia Melmann obtuvieran las salidas transitorias, generó la adhesión del Colegio de Abogados de la ciudad de Mar del Plata que en voz de su presidente Fabián Portillo expresó a través de la 99.9 la intención de acompañarla en su reclamo a la justicia.

“No estaba en la ciudad el viernes, pero la Dra. Perelló se comunicó conmigo y me explicó la circunstancia que debió atravesar después de que sus defendidos recibieron un beneficio dentro del marco de la ley. Cualquier abogado que trabaja de tal, se tiene que poner en la piel de la colega y nos resulta lamentablemente”, indicó.

No quedará sólo en una muestra de solidaridad con la profesional, sino que irán a pedirle a la justicia que actúe ante este tipo de hechos que puede sucederle a cualquier abogado: “estaremos acompañando hoy a la Cámara Penal a la Dra. Perelló para plantear la problemática porque estas cuestiones se deben prever y la seguridad, no sólo de los abogados, sino de toda la comunidad, se deben resguardar. La seguridad fue deficiente en un hecho que se podría haber evitado”.

También habló sobre las recientes declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal pidiendole a la Casación que cambie el fallo de la Cámara acerca de estas salidas transitorias: “es una apuesta fuerte de un poder sobre el otro. Somos muy prudentes en estos momentos y sobre todas las causas acerca de las resoluciones judiciales. No puedo acompañar lo que la gobernadora dice porque las resoluciones judiciales, nos gusten o no por sistema democrático, tienen posibilidades de recurrirse”, remarcó Portillo.