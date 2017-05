Fabián Portillo: “Nunca pensé que sería utilizado políticamente”

El presidente del Colegio de Abogados, Fabián Portillo, se refirió en la 99.9 al dinero que desapareció en la caja BAPRO que funciona dentro de la institución y remarcó que “tenemos muchas dudas, pero lamentamos todo lo que se generó después”.

Lo sucedido en la caja del BAPRO que funciona dentro del Colegio de Abogados donde hubo un faltante de 800.000 pesos, generó ruido político alrededor de la actual dirigencia. El presidente de la institución, Fabián Portillo habló al respecto en la 99.9 y evidenció que tienen muchas sospechas acerca del caso: “lamentamos todo lo que se generó después. Fuimos víctimas de algo que fue armado y pergeñado con mucha inteligencia. Quien lo hizo sabía cómo se desarrollaba la recaudación de la cuenta BAPRO hacia Prosegur”.

En medio de lo expuesto, hay situaciones que generan incertidumbre porque no cierran las cuestiones: “al principio nos sorprendió, se está discutiendo un recibo que si bien es original, el grupo Prosegur lo desconoce porque dice que es un sello que ellos no utilizan y la firma no es de ningún empleado. Por su parte, los empleados nuestros dicen que el 30 de enero ese dinero se entregó”, comparó Portillo. También indicó que no hubo reclamos previos o por lo menos al Colegio de Abogados no le llegaron y el problema apareció demasiado tiempo después: “nosotros nos enteramos tres días antes del 1° de mayo porque surge de una auditoría de BAPRO donde ven que había un faltante de dinero. Ahí fue cuando encontramos un recibo por 800.000 pesos. Cuando nos comunicamos con la empleada que estaba de vacaciones fuera del país nos decía que no podía faltar esa cantidad. Cuando el grupo Prosegur nos negaba el dinero, nos empezamos a preocupar. Llamamos al consejo directivo al día siguiente por lo que decidimos iniciar el sumario de los dos empleados involucrados y la denuncia correspondiente”, agregó sobre las medidas que adoptaron.

Todavía al día de hoy están buscando la respuesta más certera posible: “nos llama la atención que después de tanto tiempo nos digan esto porque BAPRO no nos dice que falta el dinero, sino que se dan cuenta por una auditoría casi 4 meses más tarde. Tuvimos una reunión con Prosegur para atar cabos de cuestiones que nos llaman la atención”, puntualizó Portillo

Después comenzó una movida mediática que tenía más que ver con lo político que con la preocupación por esa plata que ya no estaba: “estamos hablando de empleados de mucha confianza, de años trabajando con nosotros. Nunca pensé que esto sería utilizado políticamente. Somos una agrupación de hace muchos años y somos un grupo fuerte de la militancia en la colegiación. Del otro lado también hay grupos fuertes que en algunos casos se han plegado a este hecho indicando que hay falta de control. A todas estas personas las veo cada 15 dias porque son consejeros también”, remarcó sobre cierta responsabilidad de todas las partes que forman el Colegio de Abogados.