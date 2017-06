Facundo Capparelli: “No hay elementos para que se rechace el juicio abreviado”

Así lo afirmó en la 99.9 el abogado de “Lalo” Ramos, Facundo Capparelli quien además agregó que “nunca se ha llegado a determinar un monto final de indemnización porque el particular damnificado no acepta el juicio abreviado”.

El caso “Lalo” Ramos tuvo ayer una audiencia importante para determinar el futuro del implicado en la muerte del niño Thiago. Su abogado, Facundo Capparelli se refirió en la 99.9 a los términos que abarca el denominado juicio abreviado que ahora el magistrado debe validar.

“El acuerdo de juicio abreviado implica reconocimiento de culpabilidad penal sin juicio previo. Por eso se tuvo que hacer la audiencia de ayer donde el juez tiene la obligación de constatar que el imputado ha firmado conscientemente el acuerdo y sabe cuáles son las consecuencias que afronta”, explicó primeramente.

Hay diferencias entre la familia del niño y la defensa respecto de la indemnización que de todas maneras, Capparelli explicó que no tiene cifra final estipulada: “en este caso en particular, por la naturaleza del hecho, el ministerio público fiscal y la defensa incluyeron en la negociación la posibilidad de una inhabilitación a cuenta por un valor de 200.000 pesos durante un plazo de 60 días donde el particular damnificado tenía la posibilidad de manifestar y determinar el monto indemnizatorio total para que el Sr. Ramos lo hiciera efectivo”.

Sin embargo, al momento de rechazar la instancia del juicio abreviado, el particular damnificado renuncia a este derecho en búsqueda de un proceso más largo y una sentencia que pretenden sea incluso mayor: “la indemnización fue rechazada por el particular damnificado en el momento en que rechazan el juicio abreviado. Esto determina que se tenga que sustanciar un proceso civil para determinarse la cuantía de los daños. Ese proceso sería mucho más largo”.

Seguramente a mediados de la semana próxima habrá una resolución final y donde se sabrá si finalmente se aplica el juicio abreviado o bien se empieza un camino más largo para llegar a una sentencia final.