Federico González: “Se terminó el mito de Cristina”

El analista político Federico González definió de esa manera el resultado de las PASO y además, agregó en la 99.9 que “en realidad, lo que hubo fue un empate y en ese contexto parece más una victoria del gobierno nacional”.

Las elecciones PASO han dejado todavía un análisis profundo que se debe hacer pensando en el potencial resultado de octubre. El analista político marplatense Federico González se refirió en la 99.9 a lo que advirtió en los números provisorios: “el resultado tiene cierto fondo de sorpresa por más que lo hayamos anunciado. Muchos se sorprendieron de que al final con Cristina no pasó todo aquello que algunos pensaban que iba a pasar y como había insistencia con que a Cambiemos le iba a ir mal, también se sorprendieron con ese resultado”.

Meses atrás, González había advertido que lo que definió como el “Huracán Cristina” finalmente no iba a ser tal y ocurrió: “en realidad, lo que hubo fue un empate y en ese contexto parece más una victoria del gobierno nacional. Es como en el boxeo cuando se empata en una pelea de título mundial y le dan el cinturón al que defendía la corona. El gobierno quedó mejor posicionado que cualquier opción contraria”, advirtió.

Para el analista, hay un fin de ciclo para la ex presidenta y eso se ratificará en las parlamentarias que se acercan: “lo que se terminó es el mito de Cristina que tiene que ir a los penales para ganar. Ya avisabamos que aunque ganara, lo haría por pocos puntos. Será una política que seguirá teniendo una gravitación en la política nacional pero no para cambiar el destino de un país. El kirchnerismo terminó y sólo falta certificarlo en octubre”.

En ese sentido, también hubo una apuesta de Cambiemos que terminó siendo efectiva en tratar de no volver al pasado y la gente lo percibió: “el peronismo atrasa y si bien se esperaba una renovación, no la hubo. La gente quiere realmente un cambio, aunque Cambiemos nunca anunció cuál es el real cambio que quiere hacer. El valor de la movilidad social ascendente, lo expresa hoy Cambiemos. No hablamos de la realidad, sino de la percepción, la gente cree que de esta manera podrá estar mejor”, dijo.

Por último, dio su opinión sobre el fenomeno de Sergio Massa: “hay gente que le gusta Massa pero no lo termina de votar porque no tiene chance. Ahí hay más pro Cambiemos que pro Cristina. El problema que tiene Massa desde 2013 es que no termina de entender lo que pasa a nivel electoral. Por lo que analiza de los motivos de la derrota, sigue sin entenderlo y porque la gente vota a Cambiemos”, sentenció.